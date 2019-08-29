新人返工話去廁所後失蹤　竟躺浴缸大覺瞓　老闆反應令網民傻眼

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職場上有時會遇到奇葩員工，一名女網友在Facebook「爆笑公社」PO文表示，8月中旬面試了一位新人，後來決定錄用她，某天上班時，新人說想上個廁所，結果一去30分鐘不見蹤影……原PO趕緊到廁所查看，沒想到一打開門，竟看到新人躺在浴缸內睡覺，讓原PO傻眼直呼：「看來我明天該準備枕頭跟棉被在廁所了.....」

新人返工竟於公司廁所的浴缸瞓足30分鐘。（Facebook@爆笑公社）

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還有睡覺缺嗎😪

上班睡覺還有薪水可領，根本就是爽缺無誤A__A（即睇網民搞笑留言▼▼▼）

太．離．譜．了

到底是有多累啊～～竟然可以在浴缸睡著.....絕對是不可錯失的人才（誤）（即睇網民搞笑留言▼▼▼）

打開水龍頭😏

看到新人睡得如此香甜，有網友建議，乾脆幫忙放個熱水泡泡澡～（即睇網民搞笑留言▼▼▼）

公司有浴缸🤔

不過也有人好奇，為什麼公司廁所會有浴缸？原PO也解釋「因為她是SOHO族，工作地點在住家，所以廁所有浴缸～」（即睇網民搞笑留言▼▼▼）

可以上班睡覺好羨慕wwwww相信大家都和本編一樣想知道「新人還有沒有來上班？」原PO回覆「請她後天再來上班，因為我還要去買枕頭跟棉被😂」真．是．佛．心．老．闆．欸

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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