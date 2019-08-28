台早餐店前停保時捷　車主老闆娘爆豪言　網民嚇親：咁好賺？

許多人都有吃早餐的習慣，不過大家有想過早餐店究竟好不好賺嗎？一名網友在PTT發文表示，去吃早餐時發現門口停了一台凱燕（Porsche Cayenne，保時捷休旅車），原本還以為是哪位客人的，沒想到老闆娘竟說是她買給兒子開的，讓原PO不禁大嘆：「我這個月薪4萬（台幣）的上班族真的羨慕死了，早餐店真的這麼好賺嗎？」引發網友熱議！

原PO嘆：「我這個月薪4萬的上班族真的羨慕死了，早餐店真的這麼好賺嗎？」引發網友熱議。（PTT）

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別小看早餐店老闆

大家認識的早餐店老闆都是有錢人！怎麼不是開名車就是有好幾棟房子。（即睇網民搞笑留言▼▼▼）

賣吃的很好賺？

有網友表示，不只是早餐店，賣吃的大部分都很賺.....本編在中南部看到很多賣吃的老闆都是開名車欸。（即睇網民搞笑留言▼▼▼）

其實是辛苦錢

不過也有人提到，早餐店現在很競爭，如果店面不是自己的，那賺的錢根本都花在房租……所以真的沒那麼好賺。（即睇網民搞笑留言▼▼▼）

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本編每次去早餐店都是在看報紙，完全沒注意店門口的名車是說～現在各行各業都有眉角，想開店賺大錢也不是那麼容易.....如果大家要開早餐店，記得首先要能凌晨爬起來備料喔。

現在各行各業都有眉角，想開店賺大錢也不是那麼容易。（聯合報授權轉載）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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