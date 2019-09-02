港鐵股價個半月跌兩成跑輸恒指　巿值蒸發700億　前景惹網民激辯

政府提出修訂《逃犯條例》的風波持續近3個月仍未完結，近日港鐵公司（0066）成為反修例人士攻擊對象，周六（1日）多條鐵路線共32個車站被大肆破壞，當中12個車站損毁嚴重。 港鐵除了是本港的重要的交通工具，亦是上巿公司，不少巿民是其小股東，眼見港鐵受到示威者攻擊，有人更上網上發起杯葛到港鐵旗下商場消費，小股東不免擔心其股價前景，有人昨晚開帖問：「港鐵聽日開市會跌幾多？」港鐵今日低開後繼續尋底，最多曾跌約3.9%，收巿報44元，跌3.08%。資深顯示，港鐵股價自7月18日創52周最高收市價55.7元後反覆向下，以今日收市價44元計算，個半月來累計已下跌逾兩成，巿值由高位的約3428億元跌至今日約2708億元，蒸發了約720億元，表現跑輸同期下跌近一成的恒指。 港鐵股價走勢惹網民激辯，看淡的網民預言股價將低見10元，宜早沽貨；但看好者則認為可將損失轉嫁於加票價上，加上港鐵在其他地區亦有業務，認為現價可撈底買入。

圖中深藍色線為恒生指數走勢，淺藍色則為港鐵公司走勢。從圖表可見，港鐵從7月中開始反覆向下，至9月2日股價已累計跌兩成。（Yahoo財經截圖）

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《人民日報》早前在微博評論港鐵「派專列護送」示威者，讓他們免費乘車，斥資港鐵沒有重視公共安全，質疑是暗中支持示威。此後，港鐵隨即因應遊行示威的情況而封站，甚至暫停多條路線，令一般乘客亦「無車可乘」而惹來質疑。港鐵近日更成為示威者的攻擊目標，多個車站遭噴漆、打爛玻璃、毁壞入閘機等，上周六更因為多個地車站被破獲，一度出現五線停駛的情況。

反修例風波以來，港鐵服務屢受影響，小股東亦關注其股價上落，資料顯示，風波開始初期，港鐵股價在6月初至7月中仍然不斷上升，由6月10日的收市價48.45元累升至7月18日的55.7元，升幅近15%，最高位為55.75元，而同期恒指僅升約3%，可見港鐵大幅跑贏大巿。

↓↓↓ 網民咁樣講： ↓↓↓

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惟港鐵於7月中開始拾級而下，今日開學日更創下半年新低，曾跌至43.65元，收市報44元，過去半年升幅已蒸發，而與7月收市高位比較，已下跌約21%；而同期恒指則從28,461點跌至今日的25,626點，跌約10%。如以6月10日至今日（9月2日）的價格計算，港鐵下跌了約9%，而同期恒指則下跌約7%，即港鐵依然跑輸恒指。

過去的周六及周日港鐵車站受到大肆破壞後，網民已不斷討論對其股價前景有何影響，好友認為港鐵有物業項目支持，股價硬淨，認為「應該唔會點跌」，更指即時設施受到破壞，但損失可以轉嫁到票價上，加上在香港以外許多地方有業務，可減低風險，已準備趁低吸納。

不過淡友則不看好，指除了受修例風波影響，港鐵本身都已經常常壞車，車務並不可靠，加上有人提出抵制其商場及聲稱罷搭，故存在不安因素，大膽預測股價可跌至10元，現時應沽貨為妙。

↓↓↓ 多個港鐵站近日受到示威者破壞 ↓↓↓

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↓↓↓ 8月31日警方曾於太子站衝進港鐵車廂進行拘捕，其間被指無差別使用武力 ↓↓↓

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↓↓↓ 7月31日元朗站曾經發生「元朗黑夜」事件 ↓↓↓

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