台急尿男用水樽大解放　放桌上竟被當飲料偷走　網民：替小偷默哀

不是自己的東西真的不要亂拿啊！一名網友在爆廢公社PO文表示，日前從嘉義回來的路上遇到事故塞車，停車時因現場沒有廁所，索性就在車上直接用寶特瓶尿尿，之後便把寶特瓶放在店門口的桌子上，沒想到竟然被偷走了……讓原PO驚呼：「我來懺悔的🤦🏼‍♂️」

台男急尿用水樽大解放竟被誤當飲料偷走。（Facebook@爆廢公社）

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想看喝下去的表情

有網友笑說，已經在腦海中想像小偷喝下飲料的模樣～好喝嗎（即睇網民搞笑留言▼▼▼）

顏色不對啊🤔

小偷拿起飲料的那一瞬間，難道不覺得看起來怪怪的嗎？（即睇網民搞笑留言▼▼▼）

會不會想幫丟？

也有人表示，原PO你誤會啦～小偷其實是想把垃圾拿去丟而已（誤）（即睇網民搞笑留言▼▼▼）

下次不敢惹😨

喝尿🤢這就是順手牽羊的下場.....學到教訓了吧哼哼～警惕（怕.jpg）（即睇網民搞笑留言▼▼▼）

有網友發現，新陳代謝也太～～多了吧，原PO也留言回應：「塞車3個小時，600ml算少了吧🤣」恩.....可以的話，還是盡量忍到休息站解決啦～不然之後不曉得換哪個倒楣鬼拿到寶特瓶QAQ

網友笑言這名小偷偷飲料是「真飲尿」。（Facebook@爆廢公社）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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