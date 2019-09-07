Brunch點解賣咁貴？　除舖租貴份量多　內行人分析關鍵因素係……

不少人喜歡趁着假日悠閒地享用早午餐，不過有網友在一個台灣電子報告欄PTT發文表示，一份早午餐有2片煎肉餅、3片麵包、一些生菜和薯條，這樣就能賣到180元（台幣、下同）左右，讓原PO直呼「這根本只是大麥克拆開來賣啊！」原PO也提到，另一種早午餐包含炒蛋灑海苔粉、炒紅黃椒、炒雞肉和2片麵包，少說也能賣200元，「但其實拆開來看，總覺得沒有這個價值」，讓原PO忍不住問「為什麼早午餐賣那麼貴？」

網民認為一個「Brunch」的食材不值180元台幣。（PTT截圖）

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一餐兩吃

相信大多會去吃早午餐的人，都是睡到中午才醒的，一次解決兩餐（即睇網民搞笑留言▼▼▼）

店租要算啊

說實話，從東區倒店潮可知，店面租金絕對是業者最沉重的負擔，所以吃的不只是食材價錢（即睇網民搞笑留言▼▼▼）

吃的是一種氣氛

現在早午餐的店面裝潢有文青風、工業風、網美風.....等，根本是去吃氣氛and拍照打卡（即睇網民搞笑留言▼▼▼）

早餐其實也越來越貴

還有人表示，現在早餐店也不便宜，要吃飽都要破百了.....（即睇網民搞笑留言▼▼▼）

早餐店也一直在漲價，跟吃早午餐好像也沒差多少……而且早午餐的店面裝潢又好，拍照有feel～難怪就算貴一點還是很多人願意光顧

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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