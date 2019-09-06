KFC點解輸畀麥當勞？　台網民分析除上餐速度慢　仲有關鍵原因

許多人若是忙到沒時間吃飯，有時就會選擇方便又快速的速食果腹，像是肯德基或是麥當勞等等，然而每個人喜歡的口味不同，因此選擇也不盡相同。日前就有一名網友在PTT上PO文提到，肯德基貴為速食連鎖炸雞店龍頭，從很久以前就一直是麥當勞的競爭對手，「但到底肯德基在管理上缺了什麼要素，才未能擠下麥當勞拿下速食業第一？」

近年來肯德基不僅被網友戲稱「蛋撻專賣店」，炸雞也變得乾柴無味。（Upslash@helloimnik）

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原Post在文中提到，肯德基標榜炸雞全在餐廳醃漬裹粉烹炸，再加上獨特的秘製工法，菜單上的XL系列套餐能吃到所有肯德基的主力商品，更是受到許多肥宅的喜愛。不過之後卻提到，近年來肯德基不僅被網友戲稱「蛋撻專賣店」，炸雞也變得乾柴無味，還差點被披Pizza業者拿坡里超越，就連速食店本該有的「速度」都被大家詬病，因此讓他不禁好奇的問「肯德基到底輸在哪？」要怎麼做才能擠下麥當勞，拿到速食業龍頭的寶座。

原Post一出後，吸引許多愛吃速食的網友們紛紛留言…（即睇網民搞笑留言▼▼▼）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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