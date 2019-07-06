【職場健康】獅子愛早起、熊較貪睡　自評睡眠習慣最似哪種動物！

每個人的生理時鐘都不同，有些人睡6個小時就精神飽滿，有些人睡足8小時也烏眉瞌睡，有些人白天較精神，有些人則是入黑才開始新的一天。有臨床心理學家和睡眠專家將睡眠類型（Chronotype）分為四種，包括獅子、海豚、狼和熊，並計算出各類型人士適合的休息時間。

不少打工仔每天起床時都覺得精神不振，睡了也好像沒睡，這或許是你的睡眠時間不適合生理時鐘。（GettyImages/VCG）

不少人將生理時鐘分為「夜貓」和「早鳥」兩大種類，不過，睡眠模式並非如此簡單。據外國招聘平台《Ladders》指，臨床心理學家和睡眠專家米高布魯斯（Michael Breus）認為人們有四種睡眠類型，分為：獅子、海豚、狼和熊，而生理時鐘可影影響人們對睡眠、性生活甚至是一杯咖啡等所有事物的反應。

米高布魯斯在一篇網誌中寫道，「你有沒有注意到有些時候你喜歡做某些事情，而這些偏好並不一定與你周圍的人一樣？你喜歡在早上做的第一件事是跑步，而你的伴侶卻一直賴床；你每天吃三餐，而你的同事經常吃零食而不吃正餐；晚上你感受到愈來愈有生產力和活力，而你的家人只是想在晚餐後安靜地放鬆一下，看電視；你徹夜難眠，而你最好的朋友總是抱怨睡眠不寧。」

睡眠不足或沒有效的睡眠會影響打工仔的精神狀態，減低工作效率。（GettyImages/VCG）

米高布魯斯在網誌中指，不同睡眠類型的人應該找出符合自己生理時鐘的正確上床時間。另外，如要獲得睡眠的益處，醒來時感覺神清氣爽，人們便需要完成至少四個周期（每個睡眠周期是九十分鐘）的睡眠（要是能完成五個睡眠周期就更佳）。計算睡眠時間時，將醒來的時間往回數他們需要的睡眠時間。

每種類型的特性及睡眠時間計算方式都有不同：

1. 【獅子】 此類人佔人口約15至20%，大多是晨型、有動力、樂觀的人。 （Amar Yashlaha/Unsplash）

【獅子型人士】

所需睡眠時間總數：（90分鐘 × 5個完整周期）＋20分鐘入睡時間＝470分鐘

由於獅子是晨起型人士，為配合早起的習慣，他們最好在（上午6:00 - 470分鐘），即晚上10:10便上床休息。

2. 【熊】 此類人佔人口的50％，他們一般比較貪睡，性格較外向，在中午至下午早些時候表現最佳。(Mark Basarab/Unsplash)

【熊型人士】

所需睡眠時間總數：（90分鐘 × 5個完整周期）＋20分鐘入睡時間＝470分鐘

熊型人士與獅型人士需要休息的時間相約，但熊型人士是比較貪睡（會賴床），而且慣常沒麼早起床，所以他們的理想休息時間是：（上午7:00 - 470分鐘），即晚上11:10。

3. 【狼】 此類人佔人口約15至20%，他們喜怒無常，是富有創造力夜貓子，不需要很多睡眠。(Grégoire Bertaud /Unsplash)

【狼型人士】

所需休息時間總數：（40分鐘入睡時間＋20分鐘神遊時間）+（90分鐘 × 4個完整周期）＝420分鐘。

狼型人士不是那種上到床便即倒頭大睡的人，他們往往需要一點神遊時間來放鬆心神，進入休息狀態。另外，狼型人士如睡滿了四個完整周體便有充足精神，因此他們的理想休想時間是：(上午7:00—400分鐘，神遊時間並不計算在內），即是零晨12:00。

4. 【海豚】 此類人佔人口約10%，他們比較神經質，大多數都是失眠症患者，常常醒來時都感到不安。 ( darin ashby/Unsplash)

海豚型人士：

所需睡眠時間總數：40分鐘入睡時間+（90分鐘 × 4個完整周期）＝400分鐘。

由於海豚型人士較易失眠，所以他們的入睡時間會較長。他們的理想休息時間便是：(上午6:30 - 400分鐘)=晚上11:50。

雖然這種以動物作睡眠習慣的分類只是一個參考，不過如可多留意自己的作息習慣及精神狀況，並順應自己的身體需要而休息，相信每天自然會過得更為精神、有朝氣。

（資料來源：Ladders）

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