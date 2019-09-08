網店買鞋傳腳背照問：這腳要買幾多號？　賣家崩潰呻做人真難……

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衫褲鞋襪最重要是尺寸正確，否則得物都無所用。台灣一名網店賣家日前遇到奇葩客人，竟然發送自己腳背的照片，然後問賣家他應該買幾號鞋，令賣家極之無奈。有網民直言事件十分搞笑，但亦有人質疑為何買家不知道自己的腳穿什麼尺寸的鞋。

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賣家早前在facebook群組「爆廢公社二館」分享遇到西客的經歷，說：「這年頭賣家真難當，有人看得清楚嗎？」原來一位買家拍下自己腳背的照片傳給他，認為賣家可以單憑照片看得出他的腳應該穿多大的鞋，更天真問：「這樣子看的清楚這個（鞋）要多少？看得清楚這個是幾號（鞋）嗎？」

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雖然買家的問題如此離譜，但賣家當下不但沒有「嬲到拍枱」，反而冷靜地答了一句「看不出來」，服務態度極之良好。

網民反應熱烈，除了覺得買家非常「幽默」，「一定是搞笑演員」之外，亦有人建議買家可以「拍自己的腳給他去做比例尺量測看看」。

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