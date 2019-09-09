台幼稚園膳食級數直逼「米芝蓮」　網民見到流口水：想超齡入學！

在一般人的記憶中，就學時期的餐食總是乏善可陳，不只外貌不怎麼樣，吃起來也沒有辜負期待。但是，現在有家幼兒園顛覆這種認知啦～有位媽媽開心表示，女兒讀的幼兒園三餐不只製作用心，連擺盤都很認真，讓女兒天天帶著圓滾滾的肚子回家，覺得小孩根本是在米其林餐廳附幼上學。

台幼稚園三餐級數直逼「米芝蓮」！（Facebook@爆廢公社）

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這廚房阿姨太厲害了！

豐富的菜色×精緻擺盤，看得人口水都要流出來了，這是從哪個飯店請來的大廚嗎？（即睇網民留言▼▼▼）

餓了…家長可以搭伙嗎？

精美照片直接看餓眾網友，紛紛舉手表示好．想．吃～減齡降智再讀一次幼兒園也OK！（即睇網民留言▼▼▼）

沒想到還有如此佛心的學校…

看看別人吃的餐再想想自己手上的噴，一股心酸忽然湧上來惹。（即睇網民留言▼▼▼）

當爸媽都想給孩子最好的，看到幼兒園連飲食都如此用心，不禁心動頻問「在哪裡」、「貴嗎」？原PO大方回應是台中的學校，學費6張小朋友有找，不算特別貴，重點是，學校有新菜色還會請家長試吃！讓網友羨慕表示：這付的是餐費不是學費吧！

不知各位求學時的學餐品質如何，本編的學餐啊……就……別提了吧（遠目）。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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