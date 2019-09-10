台男驚見愛妻炮製「番茄全餐」嚇親　大餐背後分分鐘係性暗示？

蕃茄除了可以當水果吃，也常被拿來當料理烹煮，一名男網友在Facebook「爆廢公社公開版」PO出一張照片，只見老婆煮了三菜一湯，分別是蕃茄、炒蛋、蕃茄炒蛋和蕃茄蛋花湯，讓原PO看了超傻眼.....

有網民分享太太煮的料理，只見桌上放了三菜一湯，分別是蕃茄、炒蛋、蕃茄炒蛋和蕃茄蛋花湯。（Facebook@爆廢公社公開版）

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家中太多蕃茄？

不少網友笑說，這是一個蕃茄全餐的概念～老婆娘家是蕃茄農場嗎？

▼▼▼點擊大圖觀看網民留言▼▼▼

料理太絕惹

不過也有人表示，蕃茄料理不僅營養，還很好吃，真的是娶對老婆啦！

▼▼▼​有網民大讚太太蛋花打得靚▼▼▼

蕃茄接龍

蕃茄可以做成多種料理～既然要吃蕃茄全餐，怎麼可以少了下面這些？

▼▼▼有網民建議飯後甜品為蕃茄蛋糕▼▼▼

蕃茄很貴的

原PO肯定很少去菜市場吼～現在蕃茄很貴欸！！家裡一定很．有．錢

▼▼▼不少人羨慕PO主有個願意為他花錢買貴菜的太太▼▼▼

番茄營養好處多多，根據研究指出，茄紅素可以增加70%的精子量，提高男性生育力，增加夫妻懷孕機會～恩.....老婆484在暗示原PO什麼啊A__A

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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