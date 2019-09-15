台男入院死黨去探病　一張相盡見深厚交情　網民：這才是真朋友

平常我們去醫院探病的時候，都會帶一點健康的食品前往，探視同時也會讓生病的親友好好躺在床上休息，不過近日有位網友就分享朋友間的探病照，所謂有福同享、有難同當，大家都知道好朋友間夠熟的話，任何事情都是沒在客氣的……

笑點在哪？看了下方原圖便會明白！

原來坐在椅子上的才是病人！（Facebook@爆廢公社）

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跪求病人心理陰影面積（即睇網民留言▼▼▼）

這奇葩的畫面連隔壁床病友都忍不住回頭看一眼啊！不過也有很多網友認為，這也表示交情夠好才敢這麼做（即睇網民留言▼▼▼）

友人霸佔病床太過分？過來人爆：一直躺很累啊

雖然看著逗趣，但也有些人也認為來探病還霸佔生病友人的床位，未免太超過了，然而曾經住院過的網友也跳出來幫口，有時候一直躺著真的會累，所以偶爾會下床走走坐坐，也順便讓來照顧自己的人稍微躺著休息一下（即睇網民留言▼▼▼）

想必原PO的朋友也是相同的道理啦，不過也有人認為若躺過醫院的病床或輪椅，小心自己身體也跟著「微恙」啊……大家還是把資源讓出來給更需要的人吧！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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