台女投訴換變頻冷氣反令電費暴漲　網民突破盲點：無得咁比！

許多民眾為了節省電費，紛紛將家中的電器換成變頻。但一名女網友抱怨，自己換了「號稱變頻第一級省電冷氣」，沒想到收到帳單時嚇傻，電費竟比去年同期整整多出3千台幣！貼文一出引發大批網友討論，不少網友紛紛指出電費暴漲的關鍵，為冷氣抱不平。

一名女網友家中換上變頻第一級省電冷氣，收到帳單嚇傻，電費竟比去年同期多出3千台幣！（Facebook@爆廢公社）

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近日一名女網友在Facebook社團「爆怨公社」發文，表示家裡有5台冷氣，其中客廳還安裝「號稱變頻第一級省電冷氣」，沒想到帳單一收，卻驚見10292台幣的高額電費。網友解釋，冷氣有4台是變頻機種、1台是普通冷氣，「兩台幾乎吹整天的，舊型冷氣吹晚上1~2小時也沒多買電器用品」。

「今年收到電費單，嚇了好大一跳10292台幣！」原PO表示，本來以為變頻冷氣能讓電費便宜一些，結果居然比去年同期電費7千多台幣，整整多了3千多台幣，讓她看到當場嚇傻。原PO也說，明明去年也是這種吹法，豈料今年電費還要更貴：「有人可以告訢我這是怎麼一回事？」貼文一出立刻引發網友討論，其中有人點出關鍵，紛紛留言。（點圖看網友留言）↓↓↓

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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