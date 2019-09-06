「白色恐怖」下的禁忌師生戀 　電影《返校》還原1960肅殺的台灣

「你是忘記了，還是害怕想起來?」背景設在1960年代台灣戒嚴時期校園的心靈恐怖遊戲《返校》，2017年上架在台灣掀起許多討論。根據遊戲劇本改編的電影即將於9月20日在台灣首映。 由於碰觸政治敏感的電影在台灣少有，加上《返校》遊戲的續作就是今年2月因遊戲素材引發政治風波的《還願》，電影從開拍到上映都話題十足。

2017年《返校》於線上遊戲平台Steam上架，由於是少數台灣團隊製作的遊戲，故事背景又是台灣戒嚴時代的校園，即使是2D製作仍有好口碑。根據在Steam上的評價，有77%屬於「大多好評」的評價，但若排除於2019年2月因為續作《還願》而出現的「負評炸彈」，則是94%「極度好評」的評價。

《返校》遊戲設定在1962年戒嚴時期，來自問題家庭的翠華中學高三生方芮欣與輔導老師張明暉相戀。 張明暉與另一名老師殷翠涵、學生魏仲廷等人組織地下讀書會，一起讀台灣戒嚴時期的禁書。但有一天張明暉憑空消失，方芮欣與魏仲廷只好結伴尋找消失的老師，但卻發現校園變得有點詭異許多鬼魂遊走，他們將從中挖掘出最不堪的真相，而解開真相就是《返校》的關鍵，它是一款恐怖的解謎遊戲。

也因此，在遊戲宣布翻拍成電影時，監製李烈表示，這是一款以「人」為出發點的故事，因此不希望在政治方面有太多著墨，她透露「希望不要因為白色恐怖背景，而誤把重點放在政治議題上」，引起網友反彈，批評「白色恐怖時代不談政治談什麼?」。

此外，由於遊戲劇情涉及台灣敏感的戒嚴時的歷史以及省籍問題等，也曾有聲音擔心能否「忠於原味」，但電影9月3日試映後，一片好評，例如台灣知名影評人膝關節表示本片是「今年台灣最有企圖心的政治電影」、Youtuber超粒方認為本片是「今年台灣人都需要的電影」，是台灣電影除了小清新的愛情片外又一次大膽的嘗試。

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飾演男女主角的新進演員王淨與曾敬驊都哭到發抖，放映結束後試片觀眾更集體鼓掌致敬，現場還發送裡面藏有紙條「致自由」的特製月餅，呼應電影於中秋節上映的檔期。

《返校》的著名台詞：「你是忘記了，還是害怕想起來」。(Facebook@返校)

白色恐怖在台灣

一般定義台灣白色恐怖年代，是從1949年5月20日時任台灣省主席兼台灣省警總司令陳誠頒布台灣省戒嚴令，持續到1987年總統蔣經國宣布解除戒嚴令為止。

白色恐怖時期，為了防止共產黨在台灣擴散，台灣省政府制定《懲治叛亂條例》，結果造成台灣警備總司令部縱容情治單位限制人民政治活動，透過此「特別刑法」剷除異己、鞏固威權主義。當時持不同政見者、往往被扣上匪諜的帽子而被濫捕、濫殺、刑求毆打、沒收財產，造成大量的冤獄和冤死案，社會也因為「保密防諜」的舉報風氣，而瀰漫各種不安。

1998年，台灣立法院通過補償條例，成立白色恐怖補償基金會。直到2013年，15年間補償10,067件（其中被判死刑者809人），共補償200億新台幣。再到2017，《促進轉型正義條例》三讀通過，促進轉型正義委員會目前已公告撤銷5000多件政治受難者的罪名，還白色恐怖受難者清白。