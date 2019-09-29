高峰期330磅！36歲中女勁減170磅變美女　肚皮鬆馳皮膚留印記

不少男女視「終身減肥事業」，台灣一名36歲女網民日前於facebook分享減肥經歷，她稱自己曾是重達330磅的癡肥人士，但憑着飲食控制、運動及意志力，漸漸變成156磅健康凍齡美女，足足減去約170磅！雖然減肥後身體留下鬆弛皮膚，需要開刀切除，但其經歷鼓勵了大批網民，引來不少人留言請教。

台灣一名女網民體重曾高達330磅，其後靠志意勁減至156磅，其瘦身歷程激勵不少「同路人」。（fb群組「爆瘦公社」圖片）

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該名女網民日前於fb群組「爆瘦公社」發文分享減肥故事，她上載了多張減肥前後的對比照，稱自己現時36歲，身高158厘米，過去「被病態肥胖困擾十幾二十年」，體重一度高達325磅，連家中的體重計也量度不了，只能顯示「error」，後來能量度結果時，體脂比例也高達42%，屬於癡肥狀態。

樓主後來決心減肥，認為自己「有本事吃到胖成150kg（約330磅），也有本事給他吃到瘦下來」，遂靠無手術、無代餐及無極端減肥法的原則，開始控制飲食及運動。

萬事起頭難，樓主稱一開始運動時，只是急步行半小時，腳底就會起大水泡，後來慢慢進步到可以走滑步機、跳有氧舞蹈等，現在則能把健身房當作另一個家，一周訓練4至6次也能應付。

而飲食方面，她指過往非常大食，每餐能一次過吃掉兩個便當及4塊麵包，現時未至於胃口大減，但她會主動避開加工或精製澱粉等，「還是很會吃，但會盡量避開精緻食物，畢竟要吃飽才能減肥啊」。

減樓主肥後注重打扮，被網民讚是凍齡美女，她預計割除鬆馳皮膚後，體重可降至約55至58公斤。（fb群組「爆瘦公社」圖片）

經過3年持續努力，樓主由最多重達330磅，遂漸減至現時約為156磅，成為凍齡美女。雖然身形瘦下來，但減肥也為她帶來另一問題，皆因皮膚在肥胖期長期拉扯，減肥後因失去彈性而變得鬆弛，其肚皮、手臂及大腿看起來都有大團贅皮，非常礙眼，故她決定下個月到醫院開刀切除，「健康的身體遠比傷疤來得重要」。她指，醫生建議手術後進行復康訓練，期間會消掉脂肪，預計最後體重約為55至58公斤（約121磅至127.6磅）。

她希望以自己的經歷，鼓勵那些跟她一樣「被病態肥胖困擾十幾二十年，覺得不可能靠着自己瘦下來的小夥伴們」，直指明白減肥是痛苦的事，但希望正在減肥中的同伴能相信自己、堅持下去：「有一天身體會回饋你最好的成果！奇蹟，是由我們的努力去創造出來的！」

台女的故事激勵了一眾正在為「終身減肥事業」努力的網民，不少人都稱讚瘦下來的樓主非常漂亮，直言要以她為目標好好努力，「你可以重新擁有美麗的人生，令人佩服」、「看你這樣，我不動真對不起我自己了」、「意志力讓妳變成女超人，妳很漂亮很正」。