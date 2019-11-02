【健康百科】中西醫結合治癌症腫瘤　減輕副作用有利完成療程

文：曾曉玲醫師@中大中西醫（香港中文大學醫學院香港中西醫結合醫學研究所註冊中醫師） 患者男性，4X歲，直腸癌，肝轉移。化療及標靶治療期間出現白血球、血小板低下，西醫處方G-CSF及抗組織胺藥，但因皮膚持續出現紅疹瘙癢、大面積皮下出血、口乾、噁心、眠差、大便水樣而求診，經四診合參後，證屬脾氣虛弱、熱毒內盛、迫血妄行，治以健脾養胃、清熱解毒、涼血止血，處方以四君子湯合犀角地黃湯加減。服藥5天後，皮膚紅疹消退，皮下出血明顯減少，其餘症狀穩定，家人告之可繼續西醫療程。

如果不幸患上癌症，結合中西醫治療對病情可有幫助。（資料圖片）

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很多癌症患者都認為在西醫治療期間不能服用中藥，但其實臨床上有不少病人會同時尋求中醫和西醫的治療， 在此當中，中醫藥擔當的是什麼角色？又有什麼需要注意呢？

癌症發生， 多屬正虛邪實的疾病。明朝的《醫宗必讀》指出：「積之成者，正氣不足，而後邪氣踞之」。 而現代醫學主要的治療手段包括手術、放射治療、化療、標靶治療、免疫治療等，這些治療方向主要針對腫瘤，治病同時，或會引起一些嚴重副作用，是個別患者耐受不了的，因此需要延後甚至暫停治療。 中醫於病人接受這些治療中， 其中一個重要角色便是減輕或消除其所引起的一些副作用， 如骨髓抑制、消化道反應、肝腎功能損傷、局部反應等， 令病人可以順利地完成療程， 以使有機會達至所預期的治療效果。

配合中醫治療癌症，可以減輕副作用。（資料圖片）

部分研究亦證實，在治療期間，若加上內服中藥或其他中醫治療，除了有效地減輕現代醫學所造成的不良反應，更可有利於治療，有所謂「增效減毒」。但這一定是在中醫理論指導下，並結合現代藥理學的方法去實現，簡單而言即是通過辨證、辨病而論治，中醫藥才可發揮最大效用。所謂的民間偏方既不個體化，又未有醫學根據，不建議自行使用，以免耽誤病情。

當然，除了在中西醫結合治療中作減輕或消除副作用的角色，中醫其實亦擅長透過中藥、針灸等調整人體氣血陰陽，使病人「帶瘤生存」，幫助穩定病情、延緩惡化以及預防癌症復發轉移，同時使患者擁有著較高的生活質量。唯注意臨床症狀變化多端，治療方案因人而異，不可一概而論，若欲以中醫治療，應先諮詢註冊中醫師 。

作者簡介： 「中西醫結合醫務中心」乃香港中文大學醫學院香港中西醫結合醫學研究所轄下的醫務中心，致力推廣醫學研究、教育培訓及提供醫療服務，團隊人員包括中醫師、西醫、註冊護士、臨床心理學家等，旨在揉合兩個醫療系統所長

中西醫結合醫務中心網頁：http://www.hkiim.cuhk.edu.hk/imc/tc

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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