小三用染血M巾向正宮示威！台女星小禎遇最強二奶　賤招層出不窮

台灣綜藝節目《2分之一強》日前為主持人小禎量身打造主題，討論「各國女人如何搶男人」，小禎自嘲說：「聊小三是吧！那其實來賓、外國人都不用發，我一個人就可以分飾九角。」梁赫群還回她：「那這樣大概可以做兩季的時間。」小禎笑說：「可以，他們都不用來了。」看來日前成功恢單的她，已看開過去的事。

小優在節目上分享日本小三搶男人的技巧超高招，平時會故意跟男生說：「你應該多陪你女友。」讓男生覺得這位小三非常乖，她再藉故幫男生打掃家裡，刻意留下自己的貼身衣物讓正宮發現，導致兩人分手，最後便順理成章的被扶正。聽完小禎秒回：「台灣小三也有很多手法！」

小禎近年減肥成功，比以前更明艷照人。（IG@karenhu1984）

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原來以前她曾看到桌上有一台相機，當下女人的第六感告訴她要打開，沒想到「看到一個女生穿我買的浴袍，躺在她的床上拍性感照，還故意留在相機裡。」甚至還遇到另一超更狠的是「就在你家換衛生用品」，挑明要讓正宮知道自己的存在，當下她氣到：「把衛生棉撿起來，貼在門口！」歷經婚姻波折的小禎，在節目中笑談過往，顯然已經走出婚變帶來的陰霾。

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