【一年就被挖角】上司未Approve成工作樽頸　要搶先批原來有絕招

上司工作繁忙（好似係），難免要先處理其他更重要的事（相信係），如果不想因為工作未被上司審批而被卡住，其實有一些方法可以幫到你節省時間打開瓶頸！

打工仔難免會因為上司而令工作被卡住。（GettyImages／視覺中國）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

「上司還沒審核，我的工作就不能結束。」這是某年輕商務人士向我諮詢的問題。或許這種情況非自己所能掌控，但我們可以想方設法讓上司趕快審核。

假如只告訴對方：「請您拜讀的資料，已經用電子郵件寄過去了。」會怎麼樣呢？上司打開電子信箱，然後找信件，接著用滑鼠點選檔案。假如是壓縮檔，還要下載、解壓縮，才能看到檔案，甚至，主管可能不會馬上打開來看。

這時你可以印在紙上親手交給對方，說：「我有份資料想請您看一下，就在這裡！」

當資料有10張或20張時，也不妨在相應的地方，貼上便利貼交給主管，說：「資料只有這件，想要請您審核的是這個部分。」

如果工作要由上司審批，其實有不少方法可以避免工作被卡住。（GettyImages／視覺中國）

假設主管說：「現在沒空。」你就要押時間：「只要在今天幾點以前看過就可以了。」把此事寫成備忘錄，也能提醒對方，他審核資料的速度就會提升。

寄電子郵件時，在標題上加時間，如「3分鐘完成」，也能發揮效用。

就算要拜託上司審核，方法也有好幾種。

到目前為止提到的方法，屬於自己的責任。當你能做的事都做了之後，就只能等對方有空了。這時即使著急也無濟於事，不妨動手做別的工作。

該怎麼做才能讓對方願意調整時間，優先撥時間給自己呢？

其實，平時的關係也會影響這點。

在公司裡擦肩而過，或在電梯和公司外見面時，哪怕只說一、兩句話，也能提升彼此的關係。

職場小貼士： 無法掌控對方的決定 想接到客戶的訂單，我方能做的就是推出必要而充分的提案。直到對方決定之前都無從干預，只能提出增快對方下決策的方法。

（以上是《一年就被挖角的工作技術》的內容節錄）

書名：《一年就被挖角的工作技術》，作者：《福山敦士》。（大是文化提供）

作者： 福山敦士

經營顧問、短期內拿出成果的專家。

出版社：大是文化

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。