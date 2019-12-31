陳綺貞街頭激吻人夫辯稱不知情　正宮怒罵：披了文青外表的慾女！

「文青女神」陳綺貞日前遭週刊爆料，在路邊激吻已婚人夫林男，正宮看到報導後，氣到要提告，陳綺貞透過所屬添翼音樂道歉回應「不知情、已無聯絡」。今日（31日）《鏡週刊》報導，林太太表示，兩人激吻當天丈夫騙她說去看書，豈料隔沒幾天卻爆出丈夫偷吃的新聞，讓她崩潰痛哭，更氣得大罵陳綺貞是：「披了文青外表的慾女」。

陳綺貞日前被拍到在街頭激吻已婚人夫。（Facebook@cheerchen.cheerego）

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陳綺貞與林男的不倫戀爆出後，外界相當好奇兩人怎麼會走在一起。據《鏡週刊》報導，林太太透露，丈夫從1年前就開始對她「冷暴力」無情對待，因而拋家、棄子，時不時就說謊、消失。林太太回想起1年前老公突然轉變，應該是1年多前買相機時認識，從那時開始老公變得相當注重外表，甚至還積極健身；晚上也時常搞失蹤，無論怎麼聯絡都不回家也不接電話。

陳綺貞在未爆出做小三前形象非常正面。（Facebook@cheerchen.cheerego）

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報導中更指出，林太太最難過的是，同為陳綺貞的粉絲的她得知丈夫與她外遇的消息後，立刻把有關陳綺貞的歌刪掉、CD也全都丟掉，她更稱陳綺貞在婚外情爆發後裝無辜，氣得大罵：「其實她就是破壞人家家庭的小三，披了文青外表的慾女」，並直言陳綺貞一定知道丈夫的婚姻狀況，有時週末有家庭聚會、孩子學校活動：「難道她不會覺得奇怪？」

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