【走塑】食中藥儲下大批膠袋　台女一個方法循環再用暖心又實用

潮流興減廢，能走塑當然好，但找方法善用資源也是保護環境的好方法。有台女早前於facebook群組發文，稱自己經常食中藥，儲起了大批只裝過藥材、大致上仍乾淨的膠袋，一直苦惱該如何善用才不會浪費。網民紛紛提議了不同方法，最後台女決定把膠袋與飼養寵物的鄰居共享，貼心舉動被大讚細心又環保。

台女過往多之發文，稱家中囤積大批放中藥的膠袋，希望網民提議重用方法以免浪費。（fb群組「不塑之客」圖片）

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該名台女過往曾多次於fb群組「不塑之客」發文，稱由於自己定時看中醫，需要「執藥」回家煎服，故家中囤積了大批只放過藥材的透明膠袋，「只有一些殘留的藥屑其實還很乾淨，但中藥店抓藥的阿桑不讓我用舊袋子重覆裝，直接丟很可惜」，令她非常苦惱，不知應如何利用才不會浪費。

台女又指，曾向中醫了解，得知診所每天都有近千個仍然乾淨可用的藥袋被丟掉，覺得非常浪費，遂出心又出力，邀請醫師留起膠袋，轉贈予有飼養寵物的主人，作為遛狗時可用的撿便袋。她更親自製作教學海報，教導診所病人及醫師如何處理用剩的藥袋，又邀請到台北市政府環保局資源循環科合作，協助將回收的藥袋分配到適合的狗便袋供應處。

不過好心未有得到好報，台女說診所中有其他醫師提出反對，「理由就是他們沒有空間、不會有人想要回收之類的」，令她只好默默將回收到的藥袋帶回家再作打算。她參與網民意見後，決定從自己的住處做起，遂將藥袋全部摺好，分為10個一捆，放於電梯大堂與鄰居分享，更貼心地寫上小紙條：「若您有在遛狗，這些是尚乾淨可用的袋子，只有少許中藥碎屑，請自行取用！也邀請大家一起資源再利用，減塑愛地球。」

台女遂將膠袋整理好，放於寓所大堂與有需要的鄰居共享，成功減少浪費。（fb群組「不塑之客」圖片）

不會放過任何減廢機會的台女，連放置膠袋的容器也是以洗乾淨的牛奶膠樽製成，獲一眾網民大讚是「環保天使」，「好棒喔！我已經累積藥袋三個月了還不知道怎麼利用」、「你真的很用心，還找相關單位幫忙」、「有中藥味還可用除臭，太棒了」。亦有網民稱被台女感染，日後也會努力減廢及走塑，盡力愛護環境，「不要忽略一個人的力量！我就是被你影響的那個人，現在還在努力讓周圍的人也被影響中」、「走塑之路是條漫漫長路，讓我們努力堅持做下去，跟從的人會越來越多」。