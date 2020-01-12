喵星人獨特花紋似足傳統刺青　配哀怨眼神殺氣滿滿　網民讚超有型

撰文：聯合新聞網
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誰說只有人類可以刺青？一名男網友在Facebook「爆廢公社公開版」PO出一張照片，只見一隻喵星人的身體左半部和左前腳有花紋，讓原PO逗趣寫道「怎樣！看什麼啦！是沒看過刺青刺一半的嗎？」笑翻一票網友
原PO逗趣寫道「怎樣！看什麼啦！是沒看過刺青刺一半的嗎？」（FB@爆廢公社公開版）
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半甲喵皇
「半甲不錯喔」
「刺半甲的啊 喵～」
「所謂的刺半甲」
「半甲也是很殺的」
「穿半甲的有殺氣」
「是沒看過半件的膩啦」
好兇餒XD
「帥翻啦！」
「一臉不屑」
「好酷的臉」
「表情很殺喔！」
「你惹不起的8＋9喵」
「你主子看起來很不爽 罐罐餵不夠齁 奴才還不去備罐罐」
另一邊要補嗎？
刺半甲真的好有殺氣～不過有網友開玩笑表示，喵星人是不是沒錢刺全身啊？記得去補刺喔
（點圖看網民留言）▼▼▼
這個半甲配上眼神，根本就是貓界的黑道大哥，本編突然想養一隻喵老大了
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