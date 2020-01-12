喵星人獨特花紋似足傳統刺青　配哀怨眼神殺氣滿滿　網民讚超有型

誰說只有人類可以刺青？一名男網友在Facebook「爆廢公社公開版」PO出一張照片，只見一隻喵星人的身體左半部和左前腳有花紋，讓原PO逗趣寫道「怎樣！看什麼啦！是沒看過刺青刺一半的嗎？」笑翻一票網友

原PO逗趣寫道「怎樣！看什麼啦！是沒看過刺青刺一半的嗎？」（FB@爆廢公社公開版）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

半甲喵皇

「半甲不錯喔」

「刺半甲的啊 喵～」

「所謂的刺半甲」

「半甲也是很殺的」

「穿半甲的有殺氣」

「是沒看過半件的膩啦」

好兇餒XD

「帥翻啦！」

「一臉不屑」

「好酷的臉」

「表情很殺喔！」

「你惹不起的8＋9喵」

「你主子看起來很不爽 罐罐餵不夠齁 奴才還不去備罐罐」

另一邊要補嗎？

刺半甲真的好有殺氣～不過有網友開玩笑表示，喵星人是不是沒錢刺全身啊？記得去補刺喔

（點圖看網民留言）▼▼▼

這個半甲配上眼神，根本就是貓界的黑道大哥，本編突然想養一隻喵老大了

相關圖輯：【趣一趣】貓囡忘恩負義「偷食」人夫 台妻捉奸：很囂張的小三▼▼▼

+ 15 + 14 + 13

延伸閱讀：

網瘋傳5分鐘快速完成拼圖方法 成品眾人讚：抽象派大師！

有錢就是任性！支付寶公布年度帳單 超豪用戶花上億元

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】