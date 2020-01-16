42歲女患子宮肌瘤　月經持續20天經血如豬血糕　病因竟關阿媽事？

月經正常與否或多或少代表女性的生理健康。台灣一名42歲女子本身因為有子宮肌瘤而有較多經血，而且經血稠得像豬血糕一樣，還一流就是20天。醫生初次診治後情況未見好轉，1個月後終於知道，病人經血狂流竟是媽媽照顧得無微不至造成！

台灣一名患子宮肌瘤的女子同時月經出現問題，更需要到急症室求醫。（GettyImages／視覺中國）

急診室醫生柯世祐在節目《醫師好辣》上曾經分享病例，說他的一名女病人因為患有子宮肌瘤，每次來經都會有大量經血，由於即將踏入更年期，醫生就說她快要停經，可以選擇接受手術或是繼續觀察，於是她就選擇了繼續觀察。

不過之後她到急症室求診，說自己頭暈又眼花，行快兩步已經受不了，醫生檢查之後發現她的血紅素只有約5gm/dl，比女性正常值的11至16gm/dl低得多，出現嚴重貧血。

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女子稱因為經血量大，又要持續時間長，結果要時常更換衛生巾，覺得十分困擾。（資料圖片）

女病人不解的是子宮肌瘤已經存在數年，但最近月經才出現血量變多及時間變長，需要經常更換衛生巾，覺得十分困擾。醫生當時未能立即找出病因，所以為她輸血及補充鐵劑後就先讓她回家觀察。

1個月後女子再次求醫，醫生詳細查問之下才知道，原來女病人的媽媽覺得她面無血色身體虛弱，所以天天都會煲人参湯給她補血。同時媽媽又擔心已踏入中年的女兒會因吃高油脂食物而中風，買了紅麴、納豆及魚油等食物給她進食。結果人参加強血液循環後，納豆及魚油等食物又因為預防血栓而不利止血，最終令月經超級通暢，血流不止同時血紅素大跌。

（ETToday）

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