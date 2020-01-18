日本拉麵店點解得咁少座位？台網民熱議　引出內行人一句突破盲腸

港人遊日本必吃的美食少不了「拉麵」，正宗的日式湯頭與彈牙的麵條口感，好滋味總是讓香港遊客難以忘懷。有台灣網友就在社群網站上分享到日本旅行過後的經驗，他發現到日本的拉麵店位置都很少：「為何不找大一點的店面呢？」引發網友熱烈討論，也釣出內行人點破盲點。

有網友在ptt上發文表示，上星期從東京回國，他發現一個很奇怪的現象：「東京拉麵店的位置都很少，幾乎都有人排隊，為何不找大一點的店面？」認為如此就可以有更多座位，也能收更多的客人，店家可以有更多收益、客人也不用排隊。

網友在ptt上發文分享自己的經驗。（批踢踢實業坊截圖）

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貼文一出，網友紛紛在底下留言討論，就有人認為位置這麼少是因為人手不足，「師傅就這麼少你要怎麼應付這麼多人」、「老闆要顧品質」；也有人覺得這跟客人的心態有關，「排隊除了吸引新客人外，也可以避免入店客人過多無法及時上餐的情況」，而且「在店外等1小時跟入店等20分鐘，客人的心態是完全不同的」。

有內行網友也直接點破盲點，認為原Po是被台灣人的思維所侷限，「有好賺的就拼命賺」，一發現收益可觀就無限展店、擴充店面大小，「速度快、場地大，迅速把市場搞爛」，直言「你的想法就是台灣人的想法」；有網友則認為這與東京地小租金貴，因此無法擴充更多座位有關。

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