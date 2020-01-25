【從不喜歡孤單一個】這些職業過年無法陪伴家人　多辛酸有誰共鳴

過年是家家戶戶團聚的日子，不少北漂、南漂或是在外地工作的族群，都會回家與家人親戚團聚，但是總有一些族群無法與家人一起過年，可能是因為職業本身的緣故，使得與家人吃上一頓團圓年夜飯都相當困難，那究竟又有多少職業有著無法返家過年的辛酸？

網民舉出幾個辛酸的職業，你認同嗎？（按圖了解）

+ 2

就有不少網友認為例如24小時不打烊的便利店，他們為了提供消費者全年無休的服務，當然也不會在過年期間暫停營業，辛苦的打工族都必須在大家都在家中歡聚的時刻，鎮守在收銀台後面帶笑容服務消費者、迎接客人。

餐廳的服務人員當然也不例外，有些餐廳或飯店的服務生，為了要服務一些外出吃年夜飯的家庭，在餐廳裡忙的不可開交，看著其他人闔家歡樂，自己卻要忙著服務他人，想必實在相當辛苦。

此外，討海人也是很難回家過年的族群之一，由於漁業從業人員他們必須出船捕魚，例如遠洋出海捕魚都是一個月起跳，還要面對風雲多變的天氣，出海的狀況更是深不可測，實在相當辛苦，因此若是討海人在過年期間出海捕魚勢必就是無法與家人團聚了。

說到24小時待命，當然少不了警察、消防員與醫護人員，他們也是無法與家人回家團聚的族群，為了拯救人的性命，醫生與護理人員更不可能在吃年夜飯時請假回家團聚，警察和消防員更是為了因應可能發生的任何緊急狀況，必須留守值班，這些英雄，犧牲自己而將時間奉獻給最需要幫助的病人與民眾。

不論是客運司機或地鐵車長，不可能因為過年而讓所有大眾運輸停擺，尤其在春節期間，更是交通最繁忙的時期，因此根本不可能有回家與家人團圓的機會。

上述的這些職業都為了服務人群，即使是過年期間，也沒辦法準時與家人團聚，必須留守職場孤單的度過吃團圓飯的時光。因此在我們過年的同時，也許可以想想這些職業從業人員的辛勞，或是遇到他們時說聲「辛苦了！新年快樂」，或許就能讓他們感受到新春的暖意。

香港人熱門新年願望10-4位（按圖了解）↓↓↓

+ 18 + 17 + 16

【看原文了解香港人十大新年願望Top3 ：【農曆新年】鼠年要戒酒、出pool？ 10大網民熱門願望首位係佢！】

延伸閱讀：

南部人吃烏魚子沒在切？女童整片咬超霸氣同鄉讚：多到當零食

哪些人過年無法與家人吃團圓飯？盤點4大職業的辛酸

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】