農曆新年不能錯過的10部Netflix劇與電影：愛爾蘭人、婚姻故事…

奧斯卡入圍名單在前陣子出爐，其中不禁讓人注意到，許多入圍的電影都是由Netflix製作。其實Netflix隨著串流媒體發展，早已開始投資電影產業，但是雖然從前出品的電影數目極高，品質卻有待商榷。而今年的奧斯卡名單，Netflix出品的電影共入圍了24項提名，正好證明了他們的電影質量已大大提升。今天，就讓編輯我來帶你們看看2020新年有什麼必看的Netflix劇集與電影吧！

一、《陽光普照》｜電影

剛好就在新年連假期間上架！《陽光普照》在第56屆金馬獎獲得11個獎項提名，最後抱回最佳導演、最佳劇情長片、最佳男主角等6座大獎。劇情描述一對夫妻的叛逆小兒子在一場意外中砍傷了人，而被關進了少年感化院。雪上加霜的是，此時他的女友又頂著大肚子來到了家中。正當父母將一切希望寄託在成績優秀的大兒子身上時。發現看似陽光的大男孩，心中也藏著一個秘密。陽光普照所描寫的是平凡，卻沉重的故事，是非常發人深省的一部片。

《陽光普照》在1月24日於Netflix上架。（《陽光普照》劇照）

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【GQ片單推薦】2020 新年不能錯過的 10 部 Netflix 影集與電影】