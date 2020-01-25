【農曆新年】拜年最怕被親戚問候事業、感情？　教你9招神級應對

這是一個家族聚餐的場合，佳餚、歡笑、舒適......還有「你如果再少幾公斤一定更漂亮」問候金句。

如何應對煩人的親戚？（《公屋 居屋 私樓》影片截圖）

跨越國界的共同問題

不論是地球哪一端，假期時的家族聚餐對有些人來說總是難以躲避的壓力源，畢竟有些親戚總會決定在這一天問盡你這一年的：職涯發展、學業成績、感情狀況、體態，然後再主動提供他們覺得你可以更好的建議，讓你感覺自己必須在一群鮮少見面的人面前證明自己真的做得很好了。

我們幾乎可以相信在坐上餐桌之前，沒有人打算製造任何的不愉快，但一切就在親戚說出「你這工作沒前途啦！」發生了，這個時候，我們應該怎麼辦呢？

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總而言之：過去就是你的

諮商師Rae McDaniel則建議大家可以在聚會前聚會後進行一些解壓活動，舉凡大吃一頓、跟朋友出去玩、安排一場最喜歡的運動課都可以，他說：「不管是什麼活動，只要會讓你真切地感受到自己活著，而且會讓你覺得自己是有價值、是受到整個社會支持的都可以。」

「不論聚會當下有多糟糕，你要謹記一旦這結束後，你就能夠重返你真正的家，重回你為自己打造出來的生活。」

【本文獲「地球圖輯隊」授權轉載，原文發表於此。】