麥當勞最失敗產品竟是魚柳飽？台網友熱議　還有這些「元老」上榜

過年期間許多店家暫停營業，外食的選擇並不多，最方便的還是快餐店，也因此讓網友產生對快餐店的好奇。台灣就有網友28日在PTT提問，快餐業龍頭「麥當勞」販賣的商品中「最失敗的產品是？」，引起網友熱烈討論。

網友討論麥當勞最失敗的產品是什麼（麥當勞圖片）

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台灣網友在PTT八卦版Po文提問，他表示在過年期間，大部分的店家都沒有營業，只好選擇吃麥當勞，這讓他產生好奇，想知道麥當勞中「最失敗的餐點是哪一項」。原Po認為是魚柳包，並詢問其他網友意見。

針對原Po提出的魚柳包，網友意見正反兩極。一派與原Po持相同意見，「魚柳包沒味道」、「魚柳包最爛，沒有之一」、「不喜歡魚柳包+1」。

但仍有一批支持者擁護魚柳包，「只有魚柳包能吃吧」、「魚柳包超好吃」、「魚柳包便宜又好吃」。

網友們還點名其他「元老級」商品，包括蘋果批、粟米濃湯、麥香雞等常見單品也都出現在留言區裏頭，「粟米濃湯還輸八方雲集，雪糕被超商屌打」、「兒童餐的雞塊」、「現在的奶茶，換掉焦糖奶茶史上最蠢」、「蘋果批跟前陣子什麼蘑菇堡的連半個都吃不下去」。

當中網友還點名2002年台灣販賣的商品燴飯：「燴飯超噁心」、「以前要出中餐才真的悲劇」、「我記得麥當勞出過飯類食品，結果超慘」、「絕對是飯，因為已經失敗下架了」。

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