【牛丸事件2.0】安定邨平台為何淪欺凌黑點？記者巡視發現......

屯門安定邨愛定商場平台早前發生少女遭腳踢掌摑的欺凌事件，昨日《香港01》接獲讀者報料，稱其13歲表弟上周六在安定邨籃球場暗角遭人毒打，男童背部被打至傷痕纍纍。短期內同一地點有兩宗青少年欺凌事件，《香港01》記者多次前往涉事平台觀察，發現平台不見閉路電視，一到晚上平台人煙稀少，環境幽暗隱蔽，懷疑成為「街童」理想聚集地。 有居住單位面向球場的安定邨居民透露，晚上經常聽到叫囂聲，偶爾出現打鬥，更發生過燒草引致火警，須出動消防到場撲救。

被童黨虐打的13歲男童阿J的表哥李先生向《香港01》表示，自己住在屯門區逾20年，早在「牛丸」事件及表弟遇襲案前，安定邨商場平台已不時發生毆鬥，該處亦是童黨欺凌「熱點」。李先生分析，相信因該平台位置較為隱蔽，加上沒有閉路電視覆蓋，入夜漆黑一片，「班童黨一打架就諗起呢度，自自然然經常有事發生」。

【牛丸事件2.0】平台每晚9時正關門，但記者發現仍有不少年輕人逗留。（王譯揚攝）

「打人黑點」無閉路電視、燈光昏暗

《香港01》記者多次到案發的安定邨愛定商場平台視察，涉事籃球場位於停車場天台，可經由商場乘電梯到達，或是行樓梯進入，樓梯是24小時開放，沿途沒有閉路電視覆蓋，入口無遮無掩、無門，可直達停車場及天台；邨內平台四周均貼有閉路電視錄影告示，惟記者於平台未見有閉路電視。

入夜後涉事球場燈光昏暗，人流稀少，平台雖然貼有通告指，球場會於晚上9時關閉，但閘門沒有上鎖可自由出入，記者現場所見，一到晚上9時便有數名年輕人聚集該處「吹水飲酒」。有年輕人向記者表示，相信近期的欺凌案件只是個別事件，但他們都承認曾聽聞「牛丸」大名。

【牛丸事件2.0】可行樓梯進入，樓梯是24小時開放，沿途沒有閉路電視覆蓋，入口無遮無掩、無門。 （陳蕾蕾攝）

現場所見，涉事籃球場位置四面均為住宅屋邨，其中安德樓及定祥樓中層單位最接近籃球場，部份單位面朝籃球場，有居民透露，球場經常有人聚集，叫囂聲不斷。

居民稱球場常有叫囂聲傳出

安德樓12樓住戶羅太稱，自去年開始籃球場便經常有叫囂聲音，晚上8點後不時有年輕人聚集，人數約10人左右，有時「兩班人唔啱會打架」，更有一兩次試過誤鳴警鐘，「看更巡完樓就無事」，自己則曾向區議員投訴2次。安德樓15樓高層住戶黃先生亦指，間中會聽見叫囂聲音，惟未曾目睹過打鬥事件，他相信籃球場位置相對偏遠，亦離民居一段距離，因此較多夜青出現。

【牛丸事件2.0】涉事籃球場位置四面均為住宅屋邨，其中安德樓及定祥樓中層單位最接近籃球場。（陳蕾蕾攝）

凌晨叫囂聲不絕 燒草釀火警

安德樓11樓住戶梁先生晚上偶爾會聽見叫囂聲音，見到有年輕人於籃球場上追逐、嬉戲、叫囂，偶然會傳來大聲的粗言穢語叫罵，甚至凌晨1、2點仍有叫囂聲，「呢個地方聚到班人」，但梁先生認為他們只是「百厭」。他續指，從網上得悉「牛丸事件」始知於附近籃球場發生，自己未曾親睹打架事件。

童黨在天台玩樂叫囂，更曾引致火警。居於定祥樓11樓多年的何女士表示，單位可直接望到籃球場，多年來一直都有人聚於籃球場，深夜仍經常有「打波聲」，又不時有警鐘誤嗚；她指，數次有人於天台燒草生火，最終驚動消防，對上一次則為去年。

民坊﹕研究裝閘、CCTV 加強巡邏

民協安定區議員江鳳儀表示，涉事球場24小時開放，平時較少人踏足，一到夜晚射燈關閉後環境黑暗，相信令天台成為街童「攤牌」的暗角。自「牛丸」事件後，江鳳儀向商場持有人基匯資本民坊（民坊）商討，要求他們加強保安巡邏。

《香港01》就涉事平台的治安及會否安閉路電視，向民坊查詢，其發言人表示，對近日發生的事件感到遺憾，對受傷人士致以深切慰問，並會全力配合相關部門的調查。愛定商場已全面加強保安措施，包括加強夜間保安巡邏，指示保安員多加留意天台情況，及按實際情況調整巡邏編制，最少每隔2小時一次。公司正積極研究不同加強保安的方案，如加裝閘門、增加閉路電視及與執法部門加強合作，防止罪案發生。公司希望公眾正確地使用球場及愛護公眾設施，並會與地區人士攜手加強公民教育。

【牛丸事件2.0】安德樓及定祥樓中層單位最接近籃球場，部份單位面朝籃球場。（陳蕾蕾攝）

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