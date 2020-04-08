謝和弦女伴多籮籮？台網紅莉婭拒認小三　踢爆狐狸精另有其人

台灣歌手謝和弦還未與老婆Keanna離婚，就先認愛網紅莉婭，但又傳去年謝和弦遭警帶走的前一晚，其實是和女粉絲陳寶上床。陳寶事後否認、痛罵莉婭是為了轉移注意，但莉婭卻提供陳寶與謝和弦去宜蘭蠟筆工廠遊玩的證據，與自己過去與謝和弦的訂房紀錄，強調一直與謝和弦都是分床睡。

莉婭強調一直與謝和弦都是分床睡。（IG@liyacheee）

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根據「鏡週刊」報導，先前傳出「謝和弦帶小三遊宜蘭蠟筆工廠」的新聞，莉婭向週刊提供陳寶與謝和弦的出遊照，與相關社群po照，指當時與謝和弦出遊的是陳寶、而不是她，否認自己是介入謝和弦婚姻的小三，並為陳寶在IG罵她的言論保留法律追訴權。

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莉婭提供她與謝和弦過去訂房紀錄，表示2人去蘇澳都是訂4人房、是分開睡，自己是以照顧前輩的心態與謝和弦相處，否認靠潛規則上位，只是邀歌成功。自謝和弦公開認愛她，她一直承受很大的輿論壓力與抨擊，直到謝和弦因躁鬱嚴重就醫後，她才說出所有真相。

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