謝和弦女伴多籮籮？台網紅莉婭拒認小三　踢爆狐狸精另有其人

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

台灣歌手謝和弦還未與老婆Keanna離婚，就先認愛網紅莉婭，但又傳去年謝和弦遭警帶走的前一晚，其實是和女粉絲陳寶上床。陳寶事後否認、痛罵莉婭是為了轉移注意，但莉婭卻提供陳寶與謝和弦去宜蘭蠟筆工廠遊玩的證據，與自己過去與謝和弦的訂房紀錄，強調一直與謝和弦都是分床睡。

莉婭強調一直與謝和弦都是分床睡。（IG@liyacheee）

+16
+15
+14

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

根據「鏡週刊」報導，先前傳出「謝和弦帶小三遊宜蘭蠟筆工廠」的新聞，莉婭向週刊提供陳寶與謝和弦的出遊照，與相關社群po照，指當時與謝和弦出遊的是陳寶、而不是她，否認自己是介入謝和弦婚姻的小三，並為陳寶在IG罵她的言論保留法律追訴權。

相關圖輯：謝和弦向莉婭求婚成功！背心襯拖鞋影婚紗相　最強小三終戰勝正宮（點圖放大▼▼▼）

+21
+20
+19

莉婭提供她與謝和弦過去訂房紀錄，表示2人去蘇澳都是訂4人房、是分開睡，自己是以照顧前輩的心態與謝和弦相處，否認靠潛規則上位，只是邀歌成功。自謝和弦公開認愛她，她一直承受很大的輿論壓力與抨擊，直到謝和弦因躁鬱嚴重就醫後，她才說出所有真相。

相關圖輯：謝和弦疑躁鬱症發作　2分鐘喪捅外套吞火柴　連環爆粗恐嚇網民（點圖放大▼▼▼）

+9
+8
+7
謝和弦IG直播曬大麻：高比拜仁送的！　莉婭被逼步正宮後塵篤灰
謝和弦上庭大暴走？帶小三放閃突唱五月天　下一秒又胡言亂語
【謝和弦正宮專訪】遇極品渣男仍相信愛？　Keanna走出低潮靠這招
謝和弦小三性向成疑？莉婭因網民一個問題突然出櫃：我喜歡女生…
謝和弦小三英文能力極差？Q同A都唔識分　網民嘲：衰過小學生
謝和弦混血人妻原本竟是小三？Keanna IG回應：不好意思…

延伸閱讀：

「8號快樂」不快樂了？羅志祥女友深夜哀號：完蛋了！

「梨泰院」長家Logo神似台灣餐廳商標　設計師「我有沒有看錯？」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

立刻Like！讚好《01熱話》：
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。