【在家工作】提早計劃日程、特設工作空間　6招提升遙距工作效率

新型冠狀病毒COVID-19引發的疫情持續，確診數字近日更急速上升，令不少企業都推出新一波的在家工作（work from home）措施。不過對一些打工仔來說，在家工作即代表難以專心、易受干擾與效率低。 要改善自己在家工作的表現，以下8大貼士或值得參考。

在家工作很多引誘，要保持專注是一個挑戰。(Shutterstock)

6大高效率在家工作方法 (按圖放大)

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1. 在效率最高的時段工作

在家工作的好處就是可以靈活運用工作時間。如果你在清晨工作最有效率，建議清晨起床工作。多數成功人士都有晨早起床工作的習慣，例如蘋果總裁庫克（Tim Cook) 。晨早寧靜的環境有助專注。清晨，吃過早餐後即可開始待辦事項中的第一項工作。

未必人人都在清晨最有效率，有人可能在下午、黃昏，但無論哪段時間也不緊要，最重要是在工作效率最高的時段，先完成最重要且價值高的任務，以保持最佳的工作表現。

2. 早一天計劃日程

美國運通前CEO Kenneth Chenault曾表示，他會在放工前寫下明天要完成的三件事，然後明天就照著計劃工作。就算不是在下班前寫，也應在每晚睡前抽5分鐘計劃明天的行程，因這可減少每天浪費的時間，並減低不知下一步要做甚麼的焦躁感。

計劃時，請細仔寫出每一個要完成的活動及所花費的時間，也要記得在計劃中加入足夠的休息時間。當然，大家亦可善用手機程式提醒自己有關時限及開始新活動。

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3. 穿著舒適的返工衫

在家工作不宜穿著睡衣，宜換上舒適的返工衫。彭博社的高層Kristine Servando指，在家工作時穿著返工衫讓她保持清醒和高效率，「這是區分工作與生活一種心理技巧。」

換上舒適的返工衫幫助大腦投入工作狀態。(Shutterstock)

4. 分開工作區與休閒區

雖然香港地寸金尺土，但是在家工作時也儘可能找一個可以獨自工作的私人空間，因大腦每日在相同空間工作的話，會將這個空間與工作聯繫起來，從而令生產力提高。如果每天在不同空間工作，那麼大腦必須重新訓練自己才能在該處完成工作。

5. 配戴降噪耳機減噪音

在家工作時有不同聲音可能騷擾你工作，例如家人交談聲、寵物叫聲等，建議配戴降噪耳機或耳塞以減低這類雜音。戴上後， 別人的交談聲聽起來會變鈍。當然，大家亦可聆聽熟悉而無人聲的音樂，以更集中及不受干擾地工作。

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6. 保持有溫度的聯絡

不少人在家工作時容易感到孤獨，由其是獨居人士。如果平日與同事關係不錯，大可以在辦公時間完結後打電話與他們閒聊，互相分享工作上的趣事或困難，減低孤單感。

同時，亦可與朋友、家人保持聯絡。即使疫情持續，也可透過視像會議或通電話與他們互相慰問。重點是減少文字來往，盡量使用有溫度（即能聽到及能看到對方的方法）跟他們聯繫。

高效工作保飯碗

經濟低迷，公司隨時也可能有裁員的打算，為免使自己在裁員名單上榜上有名，建議大家在家工作時也要保持高效率，展示良好的工作表現！

資料來源：Medium

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