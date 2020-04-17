台妻花光老公積蓄趕埋佢出門口　男方偷偷返家驚見老婆出軌兼出櫃

台灣新北一名劉姓男子婚後與林姓妻子感情不睦，不但存款被用到所剩無幾，被趕出家門，趁外送員送餐機會返家時，竟看到妻子和黃姓女子躺在床上划手機，事後也找到2人親密照片和情書。他心有不甘，興訟要求林、黃2人賠償他100萬元（台幣，下同）精神損失，經新北地院審理，昨（16日）獲判10萬元。全案可上訴。

劉男指出，夫妻感情是去年2月生變，當時他曾因為存款被花光和爭吵燒炭自殺，被救回後，就被妻子趕出家門，連鑰匙都被拿走。

去年6月，他在住家樓下看到妻子和黃女一起出門，過程中還親親抱抱，當時他曾質問黃女，黃女否認同居，並表示不會再和妻子見面，未料隔2天返家仍看見2人躺在一起。

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劉男進一步表示，他隨外送員回家當天即因心碎而簽字離婚，後來是妻子求復合，8月時，才在家中找到黃女寫給妻子的七夕情人節卡片與合照。黃女在卡片上寫道「四個月了，也是我們第一個七夕情人節，但後期我們變的不太一樣了」等語，證明2人在離婚前就已交往。

審理時，林、黃2人均否認交往，辯稱為了交談才會將臉湊近，照片也是林女離婚之後才拍，而情人節卡片提到的「四個月」是指認識時間，並非交往時間，2人只是普通情誼。

法院調查，劉男夫妻分居後，黃女隨即搬進其住處與林女同居，出入時也有互摟腰部等情。此外，林女曾用LINE表示不想回家的原因是想和黃女同住，而黃女也曾要求林女跟劉男離婚，再加上2人十指緊扣接吻照片、情人節卡片等證據，足認2人確有交往事實。

法院認為，林、黃2人雖然同是女性，但2人確實逾越一般朋友交往分際，並導致劉男婚姻破裂，應負侵害配偶權的責任，因此衡量雙方工作收入後，判林、黃2人需賠償劉男10萬元。

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