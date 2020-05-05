台灣最美護士身材有壓逼感　自爆富豪高薪請做看護兼新抱

被喻為台灣最美護理師（護士）的「elle 怡葶」獲網民密切關注，皆因她不但是一位敬業樂業的護士，同時可愛的樣子配上前突後翹的性感身材，她更曾在節目上自爆曾有富豪家庭願意出15萬台幣（約4萬港元）「包起她」！

被喻為台灣最美護理師（護士）的「elle 怡葶」得到網民們的注意，現在有超過20萬名粉絲。（IG「elle50829」圖片）

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怡葶擁有近4年護士年資，除專注於自己的專業外，她亦在社交媒體上分享自己的日常生活，漸漸成為網紅，現在已經有逾20萬名粉絲。能夠得到如此人氣，兩大原因就是樣子夠可愛及身材夠厲害！怡葶的臉孔小小，又有瓜子臉，再加上一對水汪汪的大眼睛，絕對符合美人標準。早前她穿護士制服的一張照片將其好身材表露無遺，因為上圍實在太豐滿，胸前一顆鈕好像隨時都要爆出來，加上纖腰及翹臀，就是一個活活的「S」字！

怡葶曾經登上節目《醫師好辣》，提到一次有富豪提出「包起她」的經過。（YouTube「醫師好辣」短片截圖）

怡葶曾經上節目《醫師好辣》分享一次令人覺得誇張的經驗，她指當年負責照顧一名遇車禍入院的富二代，其富豪爸爸看到怡葶工作無微不至，提出以每個月15萬台幣的價格請她做私人護理，待兒子康復後就嫁給他。由於兒子脊椎受傷，未必可以痊癒，幾乎等同要打一輩子工。之後富豪還送上重禮如金飾，怡葶最後還是婉拒其提議，表示自己希望在大醫院工作。

她平時下班後都堅持「上通告」，聽取其他人在臨床時處理病症的經驗，說「做自己喜歡的事怎麼會累呢？」，更留下人生名言：「只有自己，才可以定義自己。」

（綜合）

同場加映！（香港01製圖）

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