前惠比壽麝香葡萄成員Rirey轉型KOL　陽光系美女po旅遊照粉絲跪了

旅遊博客愈來愈多，就算自己去不到的地方也可以用眼睛去旅行。前「惠比壽麝香葡萄」成員Rirey（原名：利麗）退團後成為Travel Blogger，環遊世界周圍食玩買，已經累積逾64萬名粉絲。曾經是娛樂圈一分子的她，身材和顏值也相當高，旅行不時換上比堅尼在沙灘上大騷完美體態，讀者隔住個Mon都覺得火辣非常！

前「惠比壽麝香葡萄」的成員Rirey（原名：利麗）退團後成為Travel Blogger，環遊世界周圍食玩買，已經累積超過64萬名粉絲。（IG「riregram」圖片）

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Rirey自2017年退團後轉型做旅遊KOL，至今成績不錯，已遊歷不少國家及地方，為大家介紹了很多景點及美食。不過網民們醉翁之意不在酒，更多是為了可以欣賞Rirey本人！

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雖然Rirey上圍是33C，但視覺效果卻往往比C Cup更雄偉！有心水清的網民發現，Rirey經常配搭斜孭袋外出，剛好落在雙峰之間的乳溝，大大加強了上圍的立體感！Rirey本身有一對大眼睛及尖臉，再配上淡啡色的肌膚，陽光氣息十足。

（綜合）

同場加映！更多靚女介紹你識！（香港01製圖）

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走在AV與寫真之間的色情女王 日本女星Yutori唔用手喝珍奶惹轟動

Yutori是被封為工口女王（色情女王）的H Cup日本女星，拍攝尺度會比起一般寫真集更加大膽，捕捉了不少男士的特別幻想。（IG「creamcandy123」圖片）

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高爾夫御姐系網紅有姿勢有實際 舞蹈系畢業仲有D Cup誘人身材 （IG「ann5103」圖片）

廖小安Ann是高爾夫網紅，本身也是職業棒球隊中信兄弟的啦啦隊隊長。（IG「ann5103」圖片）

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