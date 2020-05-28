士多啤梨疑發霉有白點　餅店願換新蛋糕堅稱凍傷　網民：都長毛了

士多啤梨鮮甜美味，襯上蛋糕即變成令人少女心爆發的配搭，可是它也曾被選為最髒的蔬果。有台灣網民早前發現蛋糕上的士多啤梨出現白色絨毛物體，懷疑已經發霉，遂要求餅店換貨。店方答應更換，惟堅稱疑發霉的位置只是凍傷，引來網民熱議。

有台灣網民發現蛋糕上的士多啤梨出現白色絨毛物體，懷疑已經發霉，店方答應更換，惟堅稱疑發霉的位置只是凍傷。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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該女網民昨於facebook群組「爆怨公社」發文，稱早前於餅店購入蛋糕，惟回家後發現，蛋糕上一粒已切開的士多啤梨表面有少許白色絨毛物體，懷疑已經發霉，於是拍下照片作證，並要求餅店更換。

店方職員得知情況答應更換蛋糕，不過堅稱該士多啤梨只是凍傷，令樓主非常不滿，「發霉會有菌絲……是不是在挑戰我11pro max的畫素（像素）？一早收到這個蛋糕真的是氣氣氣」。

有網民上載以往買過的凍傷士多啤梨相片，直指樓主相中的士多啤梨已發霉。（fb群組「爆怨公社」圖片）

不少網民看到相片也直指士多啤梨已經發霉，「都長出毛了」、「發霉跟凍傷分不清還敢開店？」、「他是當你鏡頭壞了還是當我們眼睛瞎啦？那一絲ㄧ絲的菌絲那麼的明顯」。亦有網民上載以往買過的凍傷士多啤梨相片，調侃稱「請店家示範一下凍傷的蛋糕怎麼吃那我就安心了」、「那是糖霜……店家在營造下雪的感覺」。

有水果檔主教路，士多啤梨的最佳清洗方法是以水喉花灑式（sprinkling）沖洗，但清洗時不應摘去頂部，因為那是士多啤梨吸收養份的地方，一旦摘去，士多啤梨將失去保護屏障，吸收到水中雜質，故只需揭開頂部的葉沖走泥塵，進食時才摘走頂部。

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