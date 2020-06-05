台網紅D Cup突變飛機場　前後對比極大嚇窒網民　米砂揭縮水真相

台灣網紅米砂（Misa）常在社群網站分享大尺度辣照，還曾大方自爆整型削骨，作風十分大膽。她近來現身海邊外拍時，穿上性感比堅尼泳裝入鏡，無奈透露胸部尺寸因為變瘦而跟著縮水，與先前豐滿上圍對比，呈現極大落差，她也無奈自嘲：「看那個胸前…可憐哪…一路走好啊長輩們。」

影片中，米砂整個人身形明顯消瘦許多，胸前事業線雖然沒有以往明顯，但她對著鏡頭擺出撩人姿勢及表情，自信模樣依舊流露出性感氛圍，不少人也紛紛留言大讚：「不管你有沒有胸都很正」、「米砂就是美啊，不需要長輩」、「皮膚好好」。

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不過，米砂上傳外拍影片後，隨即也引來大票網友驚呼：「你的大咪咪怎麼不見了」、「長輩呢」、「變小了？」對此，米砂坦言：「對，減肥減到奶子，真的悲哀。」形容胸部和體重一起離開她了，面對有網友疑惑「為啥之前影片很大」，她則解釋：「那時候很胖啊。」

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有粉絲關心提醒：「要做一下身體檢查嗎？無緣緣故瘦有點擔心。」米砂坦言：「我也覺得大概有什麼病症吧，不敢去面對現實。」至於看見有網友留言「快存錢去隆乳」，她則是語帶無奈地表示：「不隆乳被要求去隆，隆了又有人說塑膠奶，女生真難當。」她同時也感嘆：「女生真他X難當，胸小就不能穿比堅尼，男生懶較（下體）小也沒人說叫你們不要穿泳褲。」

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