牛奶加咩最好飲？台網民推薦加這三樣東西　加川貝枇杷膏有驚喜

許多人都喜歡早餐喝上一杯牛奶補充活力，也有人愛把牛奶當飲品喝，而牛奶也能夠搭配咖啡、紅茶等，調配出好喝的飲料，在炎炎夏日裡能讓人有清涼消暑的感覺。有台灣網友分享自己利用蜂蜜、冬瓜茶等東西，加入牛奶後的味道變得很好喝，他也好奇的請教其他鄉民們「什麼東西加牛奶最好喝？」貼文也引來許多人熱烈的回應，紛紛提供許多絕加的搭配組合。

原PO在PTT寫道自己拿了幾樣東西加入牛奶，沒想到竟然很好喝。（按下圖了解！）↓↓↓

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還有網友分享自己搭配過牛奶最好喝的東西，「唯一王道：木瓜」、「我跟朋友說水梨可以打牛奶，都沒有人要信我」、「益力多」、「川貝枇杷膏，會涼的麥芽牛奶味」、「甜酒釀+熱牛奶，冬天喝超讚」、「最近發現桑椹很搭」、「桑椹汁，真的超愛」「芋頭跟南瓜，超推」、「芋頭重口、西瓜清新都不錯，私推芒果」、「竟然沒有人說巧克力！巧克力牛奶誰不愛」、「柑橘類加牛奶，真心不騙」、「檸檬，相信我，加了再也不會想加別的」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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