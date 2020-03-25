【羊奶營養】與母乳相近益處比牛奶多？營養師解奶中之王3大迷思

一般人喜歡習慣飲用牛奶攝取鈣質或蛋白質，以替代其他乳製品，但有些人喝牛奶卻會導致「乳糖不耐症」的不適狀況，於是便可能選擇從蛋、豆、魚肉中攝取足夠的營養分，但其實還有一種奶類：「羊奶」，其營養價值更高，甚至可以保護腸胃以及增加人體的抵抗力，近年也進而取代了牛奶成為「奶中之王」！

其實牛奶和羊奶的營養價值各有千秋，相較兩種奶類的優勢來說，牛奶的蛋白質和鈣質含量特別高，尤其是蛋白質的成分會比羊奶的含量更高出一半之多，但羊奶的磷、鐵、鉀和維他命A的營養含量會比牛奶較高一些，而且羊奶中的脂肪顆粒較小且分佈較均勻，因此羊奶比牛奶更有利於腸胃消化和吸收，非常適合腸胃較不好的人。

紐西蘭專業營養師Ms. Dianne Lowry指出，羊奶對於人體的特別益處以及不同於牛奶等乳製品的最大優勢等相關議題探討與說明可以詳見以下幾點：

3大羊奶營養迷思（點擊下圖看清！）

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1. 飲用羊奶比牛奶更好之處？

相關醫學研究報導顯示，羊奶中的鈣質、鐵質對人體的吸收程度來說，相對比較高於牛奶，而且有助於女性朋友對鐵質的吸收且對其利用率更高，尤其是更年期的婦女們在骨質疏鬆方面的問題，羊奶比牛奶更可以幫助人體鈣質的吸收率，是預防骨質疏鬆症的高效營養來源。

2. 羊奶成分與母乳相近，羊奶對成人更大助益？也更適合嬰兒？

就營養學和保育常識的觀點來看，羊奶除了幫助礦物質的消化吸收之外 ，其對人體腸胃的消化非常有幫助，因此不適合飲用牛奶的成人，羊奶則是更好的選擇！由於羊奶成分中含有天然的「核甘酸」，營養成分近似於人體母乳的羊奶也有很多生長因子包含其中，而且更易於消化吸收，但建議給予嬰兒應該是一歲之後。

就營養學和保育常識的觀點來看，羊奶除了幫助礦物質的消化吸收之外 ，其對人體腸胃的消化非常有幫助。（Nandhu Kumar／Unsplash）

3. 拉肚子可以喝羊奶嗎？

紐西蘭已經有許多的實驗證實，羊奶確實對腸胃是很有幫助的，可以保護人體的腸道，而且足以抵抗因服用抗發炎藥物（Indomethacin）所導致的不適感，這是由於羊奶中含的活性生長因子以及天然的核甘酸，可以增強人體的自體免疫力群！一般來說，成人每天飲用適量的羊奶就能夠幫助其健康。但如果本身的腸胃問題嚴重者，建議還是要先請教醫生再作調整，因為在羊奶中，依然含有過敏成分「αs-酪蛋白和β-乳球蛋白」，所以也不能肯定「羊奶比牛奶更不容易過敏」。

但市面上通常我們買到的羊奶或羊奶粉，絕大部分都不是原料乳，都是經過標準化調配而成，由於羊奶原乳料的保存相當困難且衛生較難以保證，所以平常很難買到原羊奶乳，因此羊奶的價格絕對比牛奶昂貴許多，雖然其營養價值高，但性價比來說，牛奶相對較易取得。

如果條件允許下，可以視個人的健康狀況適時補充，也能把羊奶當作一種高營養的補充品，有時可以和牛奶交替著攝取飲用，其實兩者就營養價值來說，並沒有太大的差異性，都是非常好的鈣質、蛋白質以及鐵質的來源。

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