【牛奶】低脂奶易致生暗瘡？補鈣真有效？一文解開牛奶10大迷思

「世界牛奶日」（6月1日）旨在宣揚奶類的營養價值及對健康的重要性，牛奶被很多人視為一種營養豐富的飲品，但其實多年來存在不少爭議，更有些人表示不應飲牛奶。究竟大家應多飲還是戒飲牛奶？下面就為大家解開有關牛奶的10個迷思。

飲牛奶的爭議不斷，究竟飲牛奶是對身體有益，還是有害？又有哪些人飲牛奶要特別小心？（按圖）：

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1）飲牛奶有助補鈣？

鈣質為人體所需的營養之一，而每人每天鈣質建議攝取量如下 ：

4-6歲 ：800 毫克

7-10歲：1000 毫克

11-13歲 ：1200 毫克

14-17歲：1000 毫克

18-49歲：800 毫克

一提及補鈣，不少人都會想到飲牛奶；一杯240毫升的全脂奶，就含276毫克鈣質；而一杯240毫升的脫脂奶，則含299毫克鈣質。2016年就有研究指出，牛奶或有助改善兒童體重及骨質密度。

適量飲用牛奶或真的有助補鈣，不過《Healthline》報道則指，每日飲用3杯或以上的牛奶，或增加女性骨折的風險。2009年研究指，骨質疏鬆導致骨折的年長患者，都是食用最多乳製品、動物蛋白及鈣質。現時對於牛奶能否補鈣仍存在爭議。

2）飲牛奶會致癌？

飲牛奶可能會增加患前列腺癌及卵巢癌的機會。《PETA》報道指，2001年曾有研究發現，牛奶和芝士會增加患前列腺癌的風險，而2004年則有另一研究發現，每日食用4份或以上乳製品的女性，患分化漿液性卵巢癌（serous ovarian cancer）風險高出一倍。

不過《Harvard Health Publishing》一文就指出，不少乳製品和患癌風險有關的研究，都包括了很多不同種類的產品，當中或包括全脂乳酪、芝士、忌廉和雪糕等。因此，仍需更多研究去證明單一產品對健康的影響。

3）飲牛奶會增膽固醇？

一份牛奶可含有高達24毫克對心臟有害的膽固醇。《Everyday Health》報道指，飽和脂肪會增加壞膽固醇，增加患心臟病及中風風險，因此，建議大家如果要飲用牛奶，可選擇低脂或脫脂牛奶。1杯脫脂奶含83卡路里，不含飽和脂肪，並只含5毫克的膽固醇。

4）飲牛奶會攝取過多脂肪？

美國心臟協會（AHA）指出，攝取過多飽和脂肪會增加膽固醇水平，並增加患心臟病及中風的風險。同時並建議大家飽和脂肪攝取量不應多於總卡路里的5–6%。一份全脂奶，就含超過每日建議攝取飽和脂肪量的20%，換言之，如你一日飲用三份的全脂奶，在未食用其他食物前，已攝取了每日建議所需的60%。因此，如沒有留意飲用分量，十分容易超標。

另外，《食物安全中心》資料指，牛和羊的奶和脂肪及其製品 ( 例如全脂牛奶及牛油 ) 含有小量天然的反式脂肪。反式脂肪會增加人體內低密度脂蛋白膽固醇（即"壞"膽固醇），同時又會減少高密度脂蛋白膽固醇（即"好"膽固醇），因而增加患心臟病的風險。

5）飲牛奶會變肥？

2005年的一份研究，找了12,000名兒童作測試，並發現他們飲牛奶愈多，體重就增加更多。每日飲用3份或以上牛奶的兒童，相比每日只飲1份或2份牛奶的兒童，超重的風險增加35%。

衞生署建議任何年齡人士，由兩歲的兒童至長者，都需要每日進食至少一至兩份奶類及代替品。一份約等於:

- 1杯（約240毫升）低脂、脫脂奶或加鈣豆奶

- 2片低脂芝士

- 1盒（150克）純味乳酪

6）飲牛奶皮膚會變差？

有不少研究都指飲牛奶會導致暗瘡，牛奶及奶類製品包括乳酪、雪糕、芝士等，含有天然激素，同時在進食後會刺激胰島素及其生長因子 IGF-1（類胰島素生長因子），這些荷爾蒙都會增加油脂分泌。而奶類當中，脫脂奶或低脂奶反而更刺激暗瘡爆發，無糖或低糖豆奶才是取代牛奶之選。

以下的飲食習慣對暗瘡有莫大影響 （按圖）：

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7）飲牛奶會造成過敏？

牛奶相比其他動物奶含更多的乳糖（lactose）。2015年的報告估計，全球約有65%-70%的人有不同形式的乳糖不耐症。而牛奶中的乳糖或難以令人消化，導致噁心、抽筋、胃氣和腹瀉等。對乳製品難以消化可在後天形成，症狀或會逐漸加劇。

2019年的報告指出，有些食物，包括牛奶和乳製品，或會令濕疹惡化。按圖了解濕疹衣、食、住、行貼士：

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《Healthline》報道指，乳製品或會誘發酒槽鼻發作。酒糟鼻為玫瑰痤瘡的其中一種，其變化是因經歷長時間的慢性皮炎，導致組織不規則增生，使毛孔粗大，而鼻頭亦會腫大和泛紅。按圖了解不同的玫瑰痤瘡：

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8）牛奶中含大量抗生素？

農場可能會為牛隻施打抗生素以維持它們的健康，並確保它們會生產牛奶。《PETA》報道指，在此情況下，大家可能已經想到，過分使用抗生素可能會培養出帶有抗生素抗性的細菌，而當人類被這些超級細菌感染時，再服用抗生素，其效果就會被削弱，甚至失去效能。

9）飲牛奶有什麼人要小心？

飲牛奶可能會有機會引發腸易激綜合症。腸易激綜合症是一種功能性腸胃問題，由腸道蠕動不協調造成，主要徵狀包括腹痛、大便習慣改變，肚瀉便秘交替發生、大便帶有黏液、排便時總有排不乾淨的感覺等。按圖了解還有什麼食物會引發腸易激綜合症：

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10） 胃痛時應該飲牛奶止痛？

家庭醫生鄭志文指，雖然坊間常流傳胃痛時飲牛奶可紓緩痛楚，但其實這不是止痛的好方法，牛奶的確可以沖淡胃酸，但快速見效是因為飲用的分量多，不是因為牛奶屬鹼性，而且功效只是暫時性。而不能消化乳製品或對此過敏的人飲用牛奶後，更有機會出現痾嘔的情況，令病情惡化。

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牛奶小貼士

想飲得健康，可參考以下貼士（按圖）：

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- 每日1杯（約240毫升）至2杯低脂、脫脂奶 - 選擇低脂或脫脂奶 - 如雪櫃冰格在下方，建議將牛奶放在上方冷藏室中，離冰格最近的那層；如冰格在上方，則建議放在冷藏室的第一層 - 保持雪櫃溫度在4°C以下 - 留意牛奶所使用的消毒法，可選「傳統巴士德消毒法」，此消毒法對牛奶味道和營養影響不大

（資料來源：《Healthline》、《PETA》、《Harvard Health Publishing》、《Everyday Health》、《食物安全中心》）

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