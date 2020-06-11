MOS Burger賣太貴？漢堡太細被批CP值低　台網民點出兩大取勝關鍵

MOS Burger（摩斯漢堡）深受許多人喜愛，但有台灣網友認為MOS Burger不但貴且食物份量又小，無法理解賣點在哪，於是上PTT詢問網友，網友則大推「紅茶」及「用餐環境」。

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網友在PTT八卦版詢問網友，「MOS Burger優勢到底是什麼？」並表示自己午餐吃MOS Burger：「點了南洋雞腿堡+大薯+紅茶+檸檬片，加點抹茶紅豆派，這樣要花我210（台幣）！」且原PO認為漢堡口味雖然還可以：「但吃到後面超膩，薯條鹽感覺是不用錢一樣超鹹」，忍不住發問「MOS Burger賣點到底是什麼？」

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MOS Burger兩大取勝關鍵到底係咩？（點圖放大▼▼▼）

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也有網友認真推薦好吃的食物，「海洋珍珠堡沒有之一」、「MOS Burger最好吃就MOS Burger，下次記得」、「米漢堡業界最強」、「會噴汁燙嘴的雞塊！」、「辣吉利熱狗堡」、「口感比較精緻啊！紅豆泥抹茶派厚加（好吃）」、「牛肉堡和炸蝦堡算是值得吃的」。

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吃麥樂雞時，你喜歡吃哪一款形狀？

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】