台男用氣炸鍋炸蔥油餅　突爆炸起火廚房變廢墟　消防揭意外原因

氣炸鍋是近來人氣的家品，不少人紛紛買來試用，不過台灣新北市就發生氣炸鍋爆炸起火的意外，把整個廚房都熏黑，付之一炬，幸好民眾及時報案和逃生，無人傷亡。當地消防懷疑因戶主把太多雜物堆在氣炸鍋附近引起火警。

於新北市萬里區，有居民報案發現一個民居發生火警，消防接報到場，大約20分鐘將火勢撲滅。（聯合新聞圖片）

事發在本月9日，於新北市萬里區，有居民報案發現一個民居發生火警，消防接報到場，大約20分鐘將火勢撲滅，幸好無人傷亡，不過整個10平方米的廚房變成廢墟，全部家電都被燒到付之一炬，牆壁也被薰黑，損毀非常嚴重。

據了解，火警是因為氣炸鍋爆炸導致，事發時屋主正用氣炸鍋炸蔥油餅，操作不慎突然起火，由於氣炸鍋旁擺放許多易燃物，火勢瞬間蔓延。究竟是氣炸鍋異常還是人為操作有問題仍有待進一步調查。

據了解，火警是因為氣炸鍋爆炸導致，事發時屋主正用氣炸鍋炸蔥油餅，操作不慎突然起火。圖為示意圖。（資料圖片）

台灣消防呼籲使用氣炸鍋要注意使用說明書，由於氣炸鍋是讓熱空氣對流加熱，排出的空氣相當高溫，鍋旁應清出空間，勿堆積其他易燃物品。

氣炸鍋清洗與保養的8項建議，氣炸溫度的掌控及何時用油的建議︰

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【氣炸鍋懶人包】何時用油？溫度如何掌握？清洗與保養8大建議