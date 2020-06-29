焦慮是禮物｜戀愛關係焦慮有兩種　徵狀不論熱戀定已婚隨時會出現

編按：在一段堅定健康的關係中，總是在擔心自己愛得夠不夠？或是感到失去戀愛感覺？當這些念頭一直揮之不去時，原來已在不知不覺掉進「戀愛關係焦慮症」之中。

關係焦慮通常以兩種方式呈現，並且可能發生在關係中的任何階段，無論是剛開始還是已經結婚好幾年。（《歎息橋》劇照）

我對「關係焦慮」的定義，是對一段健康並深情的關係，所抱持的廣泛性懷疑。它通常會起於一個念頭：「我夠不夠愛我的伴侶？」或是「如果我感覺不像在戀愛或不夠心動怎麼辦？」接著便從那裡盤旋進焦慮中，影響你在關係裡、甚至是在生活中的處在當下的能力。即使是對沒有關係焦慮困擾的人來說，令人難過的是，我們近年來的離婚率急遽攀升，極少夫妻能夠體會到長久的真愛與熱情。

這往往是因為我們從主流文化學到的愛情觀多為謬誤，很多人一碰上「沒有愛的感覺了」這樣的訊號，就先逃避再說。事實上，很多人從一段深情、堅定且健康的關係離開，其中一個最常見的理由是他們已經沒有感覺了：「我愛她，但我對她已經沒有戀愛的感覺了。」這種說法，被認為是分手的合理理由。關係焦慮通常以兩種方式呈現，並且可能發生在關係中的任何階段，無論是剛開始還是已經結婚好幾年。

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第一種關係焦慮，發生在這個想法進入腦海的重要一刻：「我夠不夠，或是根本愛不愛我的另一半？」但在這種想法產生之前，當事者所描述的感情狀態都會是：「好得沒話說，濃情蜜意，夫復何求。我們之間的愛情好神奇，幾乎完美。」這樣的一對往往有很長的蜜月期，關係也非常健康。這種關係焦慮早期階段的特徵，就是極度渴望「把感覺找回來」， 因為失去戀愛的感覺對他們來說，就好像心臟被從胸口切割開一樣。

第二種關係焦慮的產生比較有跡可循，而且可能在關係才剛開始的階段就出現。這種焦慮的特徵，是沒有針對性的懷疑感、缺乏吸引力，還有那種你們真的「只是朋友」的感覺；而你繼續這段感情的原因，只是因為你太害怕孤單了。有一些敘述，像是「我們之間不夠來電」和「我只是在將就」，傾向主導此類型的關係焦慮。它特別令人倉皇失措的原因，是因為我們的文化頌揚的是戀愛的感覺，並以此作為判斷你是不是和「對」的人在一起的唯一指標；因此，若在關係建立早期就缺乏熱戀的濃情蜜意，將輕而易舉地招致懷疑和毀滅的感覺（直到你懂得更深入為止）。

焦慮就是焦慮，跟它何時在哪裡出現、甚至是怎麼開始的，都沒有關係。重要的是焦慮一旦出現，你會如何面對？

不管是哪種焦慮─如果你的焦慮落在這兩個例子中間的話，這對你也適用；請記住，自我會持續地試圖說服你「只有你才會這樣」─生活在關係焦慮中，常會讓人墜入心靈暗夜。在這個時候，你熟悉的一切漸漸遠離，你將被邀請(或強迫被拖著)，放開對你已經沒有用處的那些部分的自己，死過幾回之後，一個更慈悲、更有智慧的全新自己終將出現。不管焦慮用什麼方式顯現，你都可以選擇抵抗其召喚並且麻痺痛苦；但你也可以選擇穿越恐懼風暴的中心，向你人生中轉變最大的旅程輸誠。

（以上是《焦慮是禮物：24個練習，學習自我治癒技巧，擁抱真實的自己》的內容節錄）

書名：《焦慮是禮物：24個練習，學習自我治癒技巧，擁抱真實的自己》，作者：雪瑞兒・保羅（時報出版提供）

作者：雪瑞兒・保羅

1997年畢業於太平洋研究院，專門研究榮格深度心理學，並擁有諮商碩士學位。她曾多次出現在《歐普拉脫口秀》、《早安美國》和全球其他頂級媒體節目和出版物上。

出版社：時報出版

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