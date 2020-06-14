台女叫Uber Eats竟收到建議早餐要飲奶茶　網民大讚老闆超貼心！

台灣許多人去早餐店點早餐，少不了一杯飲料，而網友們一致認為早餐店內的冰奶茶是最容易使腸胃蠕動的飲料。有台灣網友近期發文分享，她表示自己叫外送時點了一家早餐店的餐點和飲料，未料收到餐點後卻發現早餐店老闆在明細多寫了一行字，而貼文一曝光後，許多網友紛紛留言，直呼老闆是想要原PO腸胃清理一下。

原PO日前（12日）在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，她說自己用UberEats點了一家早餐店的火腿蛋多士、紅茶等餐點，但當餐點送到後，她仔細看明細卻多出了一行字，上面寫道「早餐還是得喝大冰奶（大杯冰奶茶）」，令原PO相當傻眼，她笑著直呼「老闆，不要把外送單當留言板啦，我不喝大冰奶啊」。

有台灣網友近期發文分享，她表示自己叫外送時點了一家早餐店的餐點和飲料，未料收到餐點後卻發現早餐店老闆在明細多寫了一行字。（FB@爆廢公社公開版）

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對此不少網友紛紛留言（點圖放大瀏覽▼▼）

事實上，早餐店奶茶會讓人比較容易拉肚子的原因，在於大腸桿菌群數過高、奶精的成分，奶茶中的冰塊可能因為處理過程不完善導致大腸桿菌過高，而奶茶中的奶精包含棕櫚油、椰子油等食用植物油和乳化劑，對於難消化的族群或乳糖不耐症的患者也較容易產生腹瀉的症狀。

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