【慎入】疑吃生豬肉　18歲仔全腦全身布滿寄生蟲　掃描影像超驚悚

千萬不能吃未熟的豬肉！泰國一間醫學院貼出一宗病例，表示一名18歲青年疑因吃了半生不熟的豬肉或進食時沒有洗手，導致被寄生蟲入侵，腦部甚至全身包括四肢、胸部、腹部都有寄生蟲的痕迹，非常恐怖。

掃描可見青年全身上下，包括腦部、頸、胸、腹、臀、四肢等都布滿了白點，這些白點其實是豬肉絛蟲的痕迹。（PDRC fb圖片）

泰國素拉娜尼科技大學醫學院寄生蟲病研究中心（PDRC）在facebook發帖，揭露一名18歲青年的病例，青年因為頭痛、嘔吐、癲癇、抽搐等症狀到醫院求醫。醫生為青年照磁力共振，得出驚人的結果，掃描可見青年全身上下，包括腦部、頸、胸、腹、臀、四肢等都布滿了白點，這些白點其實是豬肉絛蟲（Taenia solium）的痕迹。

醫生判斷男子患上囊尾蚴病，可能是因為食了半生不熟的豬肉、附有蠕蟲卵的蔬菜、水果，令蠕蟲卵從胃部慢慢擴散至身體其他部位，或者進食時沒有把雙手洗乾淨所致。幸好，男子經過類固醇和抗癲癇藥治療後，病情最終慢慢好轉。

醫生判斷男子患上囊尾蚴病，可能是因為食了半生不熟的豬肉、附有蠕蟲卵的蔬菜、水果。（資料圖片）

據了解，囊尾蚴病是豬肉絛蟲的幼體寄生在腦部所致，若食用帶有蟲卵的食物，卵會在腸道中孵化成幼蟲，鑽過腸壁後隨着血液和淋巴到達身體各處，由於大腦血液循環量最大，因此最常累積在腦部。