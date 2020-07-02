迪卡儂推出漂浮式泳衣　崩壞設計遭網民恥笑：超似米芝蓮人！

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炎炎夏日許多人都會跑去玩水，不過對於不會游泳的人，隨身攜帶游泳圈或浮板，反而很麻煩。對此，有台灣網友發文分享，表示她近期看到運動用品店迪卡儂推出一款漂浮式泳裝，標榜可讓不會游泳的女性在水中活動，原PO一看便直呼這是「不會溺死的泳衣」，不過它外觀上的兩層游泳圈，也令原PO看傻眼，而有網友也稱這根本是黑色米芝蓮人的外觀。

迪卡儂推出漂浮式泳衣，遭網友恥笑超似米芝蓮人↓↓↓

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原PO在「Dcard」發文分享，表示她近期看到運動用品店迪卡儂在推銷一款漂浮式泳裝，此款泳裝標榜可讓不會游泳的女性在水中活動，而且一推出即在官網銷售一空，原PO表示「能浮起來又能遮住自己天然的游泳圈，而且很適合想衝浪又不敢衝浪的人欸，連我會游泳的人都有點心動欸哈哈哈」。

不過這款泳裝的外觀也令原PO感到訝異，泳裝腰間有兩圈游泳圈造型的漂浮輔助物，看起來相當特別，而店家也在商品圖片下方寫道模特穿著這款泳裝充滿自信，令原PO直呼「到底誰穿了這件泳衣會充滿自信啦，這整篇文章一直強調穿了充滿自信，就算是仙女穿了都不一定有自信啦齁」，不過除了泳裝造型外，原PO仍認為整體非常實用。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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