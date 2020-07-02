瞻仰遺容有禁忌？台女背脊驚現血手印　半年行衰運全因一個眼神

參加喪禮時，有些眉角禁忌一定要小心踩雷！台灣一名女孩因為身體不好，年紀輕輕就過世，她生前工廠的中年女主管被派去代表參加喪禮，到了瞻仰遺容的橋段，女主管猶豫不決，最後看到遺照中女孩的眼神，決定趕快逃離現場，沒想到之後幾天女主管開始身體不適，背後還浮出一個詭異手印，師父一看後直呼：「糟了！」

一個眼神半年行衰運！台女喪禮做錯這件事 背脊驚現血手印（點圖放大▼▼▼）

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民俗專家翁燦燿在《新聞挖挖哇》分享個案，一名年輕女孩在工廠工作時，因為身體不好，常常影響工作，某天公司接獲她過世的通知，便派了中年女主管去告別式代為致意，女主管一開始看到少女遺照，眼神柔和，而當司儀進行瞻仰遺容的階段時，女主管就開始猶豫不決。

因為和少女並不是很熟，女主管猶豫著要不要進到後方房間瞻仰遺容，想來想去還是覺得算了，正當她轉身後一個回頭，再度和遺照中的少女四目相交時，突然發現少女的眼神變得兇惡，她立刻拔腿就跑，而離開後上了公車，她開始出現身體不適，連續幾天都沒有好轉。

女主管覺得整個肩頸極度不舒服，民俗療法、核磁共振等都看過了，但過了大半年還沒有好，最後只好找上師父幫忙看看，衣服脫掉一看，背上浮現一個血手印，師父一看搖頭，要她趕緊到少女家裡走一趟，拜拜並道歉，把爐裡燒剩的香拿回家磨碎敷在背上，最後手印才不見。民俗專家也建議，參加喪禮時若不想瞻仰遺容就要下定決心，不要猶豫不決，反而是對死者不敬。

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