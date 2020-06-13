【體臭】2類體質人士最易飆汗　防體臭飲食7大宜忌附中醫茶療推介

夏天又來了，外出一會已汗流浹背，以為搭車有冷氣會好過點，殊不知在擠擁的車廂傳來陣陣惡臭，是「狐仙大人」呀！臭狐、體臭等等問題，絕對是致命傷，無論你打扮得如何光鮮亮麗，只要腋下傳出陣陣臭味，也絕對會令人對你的印象分大減。如果不想發生這樣的尷尬事，當然要先了解體臭成因，並學著如何預防啦！

夏天，兩個人在烈日下並肩而行，但出汗程度都未必相同，亦不一定兩個人都有體臭。註冊中醫師邱穎琳接受訪問時指，原來不流汗也會有臭狐問題，她解釋：「體臭是由於人體陰陽失平衡引起，除了流汗外，也有臭狐。有些人流汗多也不臭的，但如果一個人本身有臭狐，他不流汗也會臭，而流汗後則更臭。」

臭狐分成先天及後天原因，先天可能是體質問題，而後天則因飲食不節、喜食辛辣刺激、油膩及濃味食物等，容易引致狐臭。 註冊中醫師邱穎琳

以前會覺得流汗太多很麻煩，把衣服弄得濕漉漉，但亦聽說過不出汗或代表汗腺閉塞，無法排毒，對身體也不有益。邱醫師直言出汗要適量，太多或太少也不好，至於何以有人出汗多，有人出汗少，她亦有解答。

請按下圖睇中醫師解釋出汗量多寡的原因：

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夏天時著淺色衫，出汗後腋下明顯一大片漬，實在使人尷尬。（GettyImages）

對於使用止汗劑，中醫師就認為有汗出是好事，應該由得身體自然排汗，不宜特意去止汗。（GettyImages）

上文也提到，後天體臭其中一個成因跟飲食有關，想改善這個問題，最基本原則必定是戒口、飲食盡量清淡，另外亦要避免煙酒等。除此之外，邱醫師亦有不少飲食宜忌貼士提供給讀者。

請按下圖的中醫防體臭飲食建議及建議食療：

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