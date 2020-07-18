台女嫌牛扒油花太多要求換肉　內行人搖頭：貴的被換成低等肉！

路上燒肉店愈來愈多，可選擇的價位從百元到上千元都有，用料上有著不小差異。日前有台灣網友到台中某間燒肉店用餐，點了要價2580元台幣（約港幣680元）的雙人套餐，不過上桌的肉卻有一大部分都是油脂，讓她頓時傻眼。當下要求店家才送上另一塊油脂較少的肉，但眼尖網友卻指正「高等肉被妳換成較低等肉」，意外掀起一番論戰。

一名台灣女網友在Facebook社團爆怨公社分享，到台中一間朋友推薦的燒肉店用餐，點了兩份單價2580元台幣（約港幣680元）的雙人套餐，不過端上桌的肋眼牛扒看起來油脂卻特別多，「那片烤完，可能有1/3都會丟掉囉 」。她當下向店家反應，對方先是解釋牛的部位有分很多種，而這塊正是油花較多的地方。不過原po心裡仍不好受，認為花2580元台幣吃的卻是這麼多「油」，後來店家也妥協重新換上一塊油脂較少的肉塊。

台網友在Facebook抱怨燒肉店送上的牛扒油脂過多，左圖為原本的肉塊，右圖為反映後更換的肉塊。（Facebook@爆怨公社）

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原po表示，自己不懂吃只是個外行人，只是看到油花那麼大一塊，好心情就被破壞一半了。然而有內行網友指出，論價錢原本的肉比後來的貴，「較高等肉被妳換成較低等肉，開心就好」。也有人附和難怪餐飲業這麼多人想參一腳，「給你貴的你不要反而要便宜的」。

達人也在留言中分析，以肉質來說，原本的會比後來的好吃，從油花紋路判斷，原先那塊應該是美國牛，而後來送上桌的則是澳洲牛，兩者有風味及口感上的差異。

眼見討論越趨熱烈，原po回應並沒有想爭什麼，只是第一眼看到很沒食慾，跟會不會吃沒關係。單純就是想讓食物看起來好吃點，也補上兩塊肉的差異當作對比。

不過有多名網友依然贊同原文，認為若油花太多真的難以接受，看到的當下胃口都沒了。留言中也有人隱約透露店名，釣出部分有類似遭遇的消費者「一次店再也沒去過了」、「進去我記得不到一小時就出來了 」、「還好是員工聚餐公司出錢 」、「一輩子去一次就夠了 」。

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