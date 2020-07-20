缺德大媽瞓身趴引水道游水污染水源　網民嘲：下水道美人魚

天氣炎熱，很多人第一時間想起玩水消暑，不過玩水都要找對地方，否則可能相當危險更會犯法。有網民就貼出有中年大媽躺在引水道「游水」的照片，引來網民熱烈的討論，不少人痛斥大媽缺德，指其行為污染水原。

圖中可見一名身穿粉紅上衣、黑色短褲、戴白色帽的大媽全身躺在十分狹窄的引水道內。（巴打絲打 Facebook Club fb圖片）

該名網民在facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」發文，貼出圖片指「第一次見人係引水道游水」，圖中可見一名身穿粉紅上衣、黑色短褲、戴白色帽的大媽全身躺在十分狹窄的引水道內，任由流水流過她的身體，加上雙腿重疊，像游水的姿態。有眼利的網民就指出，相片拍攝的地點應為大嶼山的長沙引水道。

帖子引來網民熱論，紛紛留言稱「下水道美人魚」、「我覺得佢似無交水費，落黎沖返個靚涼」、「好明顯卡住左」。亦有人指她污染水質，以及水道「勁污糟，勁多菌」。

其實在引水道玩水可能已犯法，根據《水務設施條例》，任何人進入構成水務設施部分的水中，或在其中浸洗或沖洗，即屬犯罪。一經循簡易程序定罪，最高罰款50000元及監禁2年。

↓↓↓同場加映：行山友注意事項↓↓↓