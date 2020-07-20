AV達人揭女優慘況 ：經期以外都在拍片！連串荒謬真相嚇窒雞排妹

雞排妹主持的《深夜保健室》嘉賓找來台灣AV達人「一劍浣春秋」，經過10年的研究，一劍浣春秋解析AV片場秘辛以及男優、女優拍片時不為人知的故事，新奇的內容讓雞排妹一邊聽一邊發出驚嘆聲。

解析AV片場秘辛以及男優、女優拍片時不為人知的故事（點圖放大▼▼▼）

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「一劍浣春秋」解釋，在Ａ片中出現的場景很多人以為是實景，但其實是在攝影棚搭景拍攝，因為日本針對「露出」規定很嚴格，如果被不相干的人看到拍攝，就會構成觸法，因此會在攝影棚內搭建很多不同的場景，像是學校、電車，以及最近很流行的便利超商。

至於大眾最好奇的男優、女優體力真的那麼耐操？達人分析，一般120分鐘到240分鐘片長的A片，拍攝時間大約要花11、12個小時，有時候甚至要拍到2天，過程中會不斷拍各種畫面最後再剪接而成。

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以這樣來算一個女優一個月扣掉生理期大概可以拍到20支影片，波多野結衣先前就曾說過一個月拍了25支作品，這種已經是「鑲金」等級。不過一劍浣春秋也說很多女優在經過這麼多片子的洗禮後，黃金期只有半年到1年，接下來身體就壞了，沒有辦法負荷這麼大的工作量，這是女優不為人知的艱辛。

不只女優，男優也因為長期使用無法想硬就硬，大約1年就會被淘汰，而且在片場為了預防演員出狀況，片商通常會預備板凳演員，以備不時之需。除了女優、男優的身體狀況之外，一劍浣春秋也提醒男性網友，有時候片中的姿勢或角度都是為了畫面呈現，不建議在實際生活中嘗試。

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雞排妹對此心有戚戚焉，她曾在節目中分享被拗成大法師的經驗，當下覺得很荒謬，只想問：「我在哪？我在幹嘛？」她坦白女生的心聲：「他就想要滿足他的性幻想。」認為男生可能會覺得既然AV女優可以，就也想把女朋友變成同樣的姿勢，卻忽略了影片終究是影片，影片可以後製、可以喬角度，更何況女優是專業的，一般人千萬別隨便嘗試。

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