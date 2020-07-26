2歲男童跟髮型師媽媽上班　被店長鎖休息室暴打　手掩嘴巴阻出聲

別人的孩子開罪你了嗎？台灣新竹一名媽媽帶住2歲兒子上班，她工作期間，男店長將她兒子帶入員工休息室，看似只是幫同事照顧孩子。但店長鎖門後突然暴打男童，不單摔他到牆角上，又把他抱起大力掌摑、用手敲他的頭等，其間疑似小孩發出哭鬧聲音，店長用手掩住他的嘴避免有人發現。有網民將事件上載到fb群組揭發，當地警方稱正追查案件，會追究涉事店長的刑事責任。

男店長將同事的孩子帶入員工休息室，初時還放他到大腿上。（「新竹爆料公社」fb影片截圖）

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日前，有網民向facebook群組「新竹爆料公社」爆料，說當地一家髮型屋的店長趁女髮型師工作期間，帶對方的小孩入員工休息室，鎖門後開始暴揍孩子，用力敲頭、大力掌摑、還推孩子到牆角上，期間他疑似怕小孩哭聲被外面聽到，用手掩住他的嘴，又突然用力抱緊孩子不准他說話。

上載帖文者怒道，他看完影片後「整個血壓飆高爆氣」，明明是嚴重的虐兒事件，但該髮型公司知道事件後，有主管只說會加強員工訓練，甚至不准員工報警。

男店長鎖門後獸性大發，將小孩摔到牆角。（「新竹爆料公社」fb影片截圖）

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網民看過帖文後大鬧該店長「畜牲」，「肉搜出來，法律制裁」，又說他這樣鎖門打小孩「哪敢再去消費啊，嚇死人」，更有網民真的肉搜出疑似是該店長的人。由於群情洶湧，該區的派出所也在帖文留言，稱已接獲報案，會通報社會處是兒童保護案件，呼籲民眾理性看待案件，勿行私刑。

當地社會處稱，男童的媽媽已向處方投訴及報警，案發於22日，媽媽帶住孩子上班，虐打小孩的人疑為店長，但媽媽不知道施襲原因，他們會協助男童媽媽向店長追究。新竹縣警方稱已在跟進案件，媽媽帶男童報案時，男童的臉已無紅腫，但媽媽保留了驗傷證明，也可以透過閉路電視紀錄追究，會追究涉事店長的刑事責任。

（綜合）