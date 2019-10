對演唱會頭排女粉絲心動　印尼歌手IG尋人迅速相認：妳很可愛

歌迷為了能近距離看到偶像會不惜大灑金錢在演唱會中買頭排,但原來坐頭排可能會有意想不到的驚喜。 印尼饒舌歌手布萊恩伊曼紐(Rich Brian)以一曲《Dat Stick》爆紅,MV在YouTube上有1.3億點閱數,曾和南韓女歌手請夏有音樂合作,藝人陳漢典也曾翻拍MV向他致敬。他日前舉辦個人演唱會,對台下站在第一排的粉絲「一見鍾情」,在IG上請網民幫忙尋人,沒想到過沒多久真的找到了本人,讓他開心地發文報喜:「我找到她了!」

布萊恩19日晚間在IG限時動態上發布了一張照片,其中一位粉絲的臉被他馬賽克處理,表示該名女粉絲很很可愛。(Rich Brian ig圖片)

布萊恩19日晚間在IG限時動態上發布了一張照片,照片可看到站在搖滾區柵欄第一排的幾位粉絲,而其中一位粉絲的臉被他以馬賽克處理,寫下:「不管妳是誰,如果妳看到這篇貼文,我只想讓妳知道妳很可愛哈哈哈!(Whoever this was, you were very cute and if you're out there reading this, just wanted to let you know. LMAOOO)」

事後,女粉絲貼了和布萊恩相認的照片,女粉絲攬住布萊恩,布萊恩則搭住女粉絲的膊頭。(lialeanna IG圖片)

布萊恩接着又發了一張黑底白字的圖,告訴網友「是的,我動心了(Yes, I have a crush.)」,立即掀起熱議,沒想到過不久,他就報了喜訊通知「大家,我找到她了!」,超浪漫的偶像劇情節,真實地上演,消息在各大社群網站上被轉發,布萊恩其後更表示正為對方寫歌。

而該幸運女歌迷亦在IG上載與布萊恩擁抱的合照,表示「我就是布萊恩在限時動態提過的女生(yes im the girl that brian posted on his story saying he has a crush on)」,引起不少朋友留言表示羨慕。可惜從她的IG所見,似乎已名花有主,布萊恩今次可能要失望而回了。

網友紛紛表示「這就是追星的意義」、「這個故事告訴我們要努力賺錢買演唱會前排」、「我要哭了,超級喜歡他」,也有人幽默回應「找不到男朋友原來是因為沒錢買前排」、「我坐在第一排也沒有被記住或看得上的長相」,對真實上演的偶像劇迴響熱烈。

