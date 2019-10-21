對演唱會頭排女粉絲心動　印尼歌手IG尋人迅速相認：妳很可愛

歌迷為了能近距離看到偶像會不惜大灑金錢在演唱會中買頭排，但原來坐頭排可能會有意想不到的驚喜。 印尼饒舌歌手布萊恩伊曼紐（Rich Brian）以一曲《Dat Stick》爆紅，MV在YouTube上有1.3億點閱數，曾和南韓女歌手請夏有音樂合作，藝人陳漢典也曾翻拍MV向他致敬。他日前舉辦個人演唱會，對台下站在第一排的粉絲「一見鍾情」，在IG上請網民幫忙尋人，沒想到過沒多久真的找到了本人，讓他開心地發文報喜：「我找到她了！」

布萊恩19日晚間在IG限時動態上發布了一張照片，其中一位粉絲的臉被他馬賽克處理，表示該名女粉絲很很可愛。（Rich Brian ig圖片）

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布萊恩19日晚間在IG限時動態上發布了一張照片，照片可看到站在搖滾區柵欄第一排的幾位粉絲，而其中一位粉絲的臉被他以馬賽克處理，寫下：「不管妳是誰，如果妳看到這篇貼文，我只想讓妳知道妳很可愛哈哈哈！（Whoever this was, you were very cute and if you're out there reading this, just wanted to let you know. LMAOOO）」

事後，女粉絲貼了和布萊恩相認的照片，女粉絲攬住布萊恩，布萊恩則搭住女粉絲的膊頭。（lialeanna IG圖片）

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布萊恩接着又發了一張黑底白字的圖，告訴網友「是的，我動心了（Yes, I have a crush.）」，立即掀起熱議，沒想到過不久，他就報了喜訊通知「大家，我找到她了！」，超浪漫的偶像劇情節，真實地上演，消息在各大社群網站上被轉發，布萊恩其後更表示正為對方寫歌。

而該幸運女歌迷亦在IG上載與布萊恩擁抱的合照，表示「我就是布萊恩在限時動態提過的女生（yes im the girl that brian posted on his story saying he has a crush on）」，引起不少朋友留言表示羨慕。可惜從她的IG所見，似乎已名花有主，布萊恩今次可能要失望而回了。

網友紛紛表示「這就是追星的意義」、「這個故事告訴我們要努力賺錢買演唱會前排」、「我要哭了，超級喜歡他」，也有人幽默回應「找不到男朋友原來是因為沒錢買前排」、「我坐在第一排也沒有被記住或看得上的長相」，對真實上演的偶像劇迴響熱烈。

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